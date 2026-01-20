Ülkemizin e-ihracatını geliştirmek için yürürlükte olan mevzuatta, 17 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete ile önemli değişiklikler meydana getirildi. Genel tablo, devletin bu alandaki harcamalarını azaltma, ve özellikle de amacından sapan teşvikleri yerine oturtma amacı güttüğünü bizlere gösteriyor.

Daha önceden bu köşede yine yazmıştık. Ülkemizin teşvik sisteminde elbette bazı sorunlar mevcut. Ülkeye katma değer sağlayacak projeler, girişimciler, maalesef karmaşık teşvik dokümanlarında ve danışman orduları arasında yıllarca bürokrasi mücadelesi vermek zorunda kalabiliyor. Büyük ve sistemi oturtmuş oyunculardan bahsetmiyorum. Yeni ve yenilikçi, sadece “oturmuş sistemleri” tekrarlamayan veya “ürün dağıtıcılığından ziyade”, yeni bir şey yaratıp risk alan girişimciler için de giriş engellerinin mümkün oldukça düşürülmesi gerektiğini düşünüyorum. Yoksa, örneğin farklı bir mevzuatla düzenlenen, mobil uygulamaların oldukça büyük bir gider kalemini oluşturan yurt dışı reklam harcamalarına verilen teşvikler; sadece ülkemizde değil dünyada da yankı uyandırmış ve takdir toplamış durumda.

17 Ocak’ta yayımlanan E-İhracat Destekleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’da, önemli bazı güncellemeler var. Bazı destekler tamamen yürürlükten kaldırıldı, bazıları değiştirildi, veya kapsamı genişletildi.

Yurt dışında depo kiralayan firmalara verilen desteğin kaldırıldığını görüyoruz. E-ihracatın en kritik unsurlarından biri hızlı teslimat. Bunun için yurt dışında depo tutulduğunda var olan ilgili kararda bulunan teşvik, söz konusu kararlar birlikte yürürlükten kaldırıldı.

Sektörel ticaret heyetleri hakkında da güncelleme mevcut. Firmaların toplu olarak yurt dışına çıkıp pazar araştırması yapması teşvik ediliyordu. İlgili kısım da yürürlükten kaldırıldı. İşbirliği kuruluşlarına verilen desteklerde de önemli güncellemeler mevcut. Bunlar en başta dikkatimi çekenler. Kalan değişiklikler için ilgili kararı incelemenizi tavsiye ederim.

Genişletilen teşvikler de var. Örneğin yurt dışı pazaryeri tanımı kolaylaştırıldı. Eskiden bir platformun desteklenmesi için ya çok uluslu olması ya da %15 gibi yüksek bir pazar payına sahip olması gerekiyordu. Yeni düzenlemeyle bu oran kaldırıldı. Artık yurt dışında yerleşik olan pazaryerleri, pazar payı veya ülke sayısı şartına takılmadan destek kapsamına alınabilecek. Bu da firmaların niş ve yerel pazaryerlerine girişini kolaylaştıracaktır.

Açıkçası, e-ihracat yapan veya yapmayı planlayan firmalar için destek havuzu biraz daralmış gibi. Devlet, bu alanda daha seçici davranacağının sinyalini veriyor.