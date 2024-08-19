Patent sektörü, insanlığın en büyük yeniliklerini koruyan, yönlendiren ve bazen de tartışmaların odağına yerleşen bir sistem. Önceki zamanlarda sadece sanayi de yaşanan gelişmelerle ilgili alınan patent tescili, günümüzde boyut değiştiren farklı alanlarda farklı gündemlerle konuşulan bir hale gelmiş durumda. Geliştirilen ürünler farklı olsa da sistem aynı olduğu için hep aynı şeyi anlatmaktan, işin monotonluğundan yakındığım zamanları hatırlıyorum J Sonrasında kurumun dijitalleşmesiyle başlayan bir dijitalleşme dönemi, Kanun Hükmünde Kararnamenin, Kanuna dönüştürüldüğü ve bazı uygulamaların ve özellikle bakış açılarının değişmesiyle bunlara uyumluluk süreci. Şirket sahiplerinde sektörel bilincin artmasıyla kendimizi geliştirmenin, sunacağımız hizmet kalitesinin daha yukarılara taşınmasının zaruri hale gelmesi, bilginin kolay ulaşılabilirliğiyle kolaylaşan süreçlerin yanında başvurularda var olan durumun muhakeme edilebilmesi ve doğru danışmanlık yapılması için pratikleşme işimize oldukça hareket kattı. Hareketten beslenen, yeni şeyler öğreneme hevesli, çalıştıkça dinlenmiş hisseden bir insan olarak bu yeni hal beni zinde tutuyor açıkçası. Patent sektörü evriliyor, konuştuğumuz şeyler değişiyor.

Yapay zeka, buluşlara yeni bir boyut getirdi mesela. Daha önceki yazılarımda da bahsettiğim gibi patentle korunması zor olan bu buluşlar her gün şaşırdığımız yeni bir şeyle karşımıza çıkıyor. Peki yapay zekaya buluş yaptıranlar gerçekten buluşçumudur? AI'nın mucit olarak tanınması gerektiği yönündeki tartışmalar başlamış durumda. Bir başka köşenin yazısının konusu da bu olur belki.

CRISPR gibi genom düzenleme teknolojileri, biyoteknolojinin sınırlarını genişletiyor. Ancak bu tür yeniliklerin patentlenmesi, beraberinde etik ve toplumsal sorumlulukları da getiriyor. Genomik patentler, sadece bilimsel ve ticari bir değer taşımakla kalmıyor; aynı zamanda insanlığın geleceğini şekillendirme potansiyeline de sahip. Belki pek çok hastalığa çare bulunacak, ölümsüzlük keşfedilecek ama yanlış ellerde yanlış uygulamaların yapılması da çok mümkün. Bilimkurgu filmlerinin, distopik kitapların gerçekleşeceği zamanlara doğru gidiyor muyuz?

Bunların yanı sıra bir de yeşil patentler var. İnsanoğlu bir yandan dünyayı kirletirken ve tüm dengeleri bozarken bir yandan geleceği korumaya mı diyelim yoksa artık kurtarmaya mı diyelim bilemiyorum, düzeltmeye uğraşıyor. Karbon emisyonlarını azaltmayı amaçlayan yeniliklerin patentlenmesi, çevreye duyarlı inovasyonları teşvik ediyor. Bu durum, sadece çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda patentlerin ticari değerini de artırıyor. Bu konuda alınan patentler destekleniyor. Yeşil patentler, patent sektörüne hem toplumsal hem de ekonomik açıdan büyük bir değer katıyor.

Yani artık monotonluktan çıktık, her gün başka bir şey konuşuluyor, bunlarla ilgili nasıl tescil alınabilir, hangi ülkelerde alınmalı konuları konuşuluyor. Patent sektöründe yaşanan bu yenilikler, sadece sektörü dönüştürmekle kalmıyor, aynı zamanda geleceğin inovasyon dünyasını da şekillendiriyor. Yapay zeka, biyoteknoloji, yeşil teknolojiler ve uluslararası reformlar gibi alanlarda yaşanan gelişmeler, patent sektörüne hem derinlemesine bir zenginlik katıyor, hem de onu daha dinamik ve etkili bir hale getiriyor. Bu dönüşüm, patentlerin sadece hukuki değil, aynı zamanda etik, ticari ve küresel bir değer taşıdığı yeni bir çağı müjdeliyor. Ne dersiniz?