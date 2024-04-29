Bakır fiyatları, metal piyasasına yatırım fonları yoluyla para girişinin devam etmesi ve rafine bakır piyasasında bu yılki potansiyel açık tahmininin desteğiyle yükseldi. Londra Metal Borsası‘nda (LME) üç ay vadeli bakır, TSİ 05.22‘de yüzde 0,2 artışla 9.795,50 dolar/ton seviyesinde işlem görürken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası‘nda (SHFE) Haziran vadeli bakır kontratı, yüzde 0,7 artışla 79.210 yuan/tona (10.932,15 dolar) çıktı. Konuyla ilgili değerlendirme yapan bir trader, "Fon alımları ABD seansı sırasında hala aralıksız devam etti ve biraz daha zayıf bir açılışın ardından Asya fonları da bu satın alma dalgasını takip ediyor gibi görünüyor" dedi.

Doların zayıf olması da fiyatlara destek oldu.

Öte yandan analistler tarafından küresel rafine bakır pazarının 2024‘te muhtemelen 428.000 ton açık göreceği ve Londra‘daki bakır fiyatlarının önümüzdeki 12 ay içinde 12.000 dolar/tona çıkacağı bekleniyor.

Demir cevheri vadeli işlemleri, Çin‘de devam eden talep umutlarının desteğiyle yükselişini art arda ikinci seansta da sürdürdü, ancak bazı kar satışları artışı sınırladı.

Dalian Emtia Borsası‘nda (DCE) Eylül vadeli demir cevheri, yüzde 3‘ün üzerinde yükselişin ardından yüzde 1,03 artışla 879,5 yuan/ton (121,36 dolar) seviyesinde tamamladı.

Singapur Borsası‘nda Mayıs ayı demir cevheri, yüzde 5‘ten fazla artışın ardından yüzde 0,28 artışla 118,25 dolar/tona yükseldi.

Analistler, artan çelik üretimi ve talebinin, artan sıcak metal üretimine ilişkin beklentileri artırdığını belirtti.

Fiyat artışları, DCE‘nin spekülasyonları yatıştırmak için bazı müşteriler için Mayıs ve Eylül aylarında teslim edilecek açık pozisyonların işlem hacmini 500 lota ayarlama planlarını açıklamasının ardından yavaşladı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası‘nda inşaat demiri yüzde 0,03, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,18, filmaşin yüzde 0,13 ve paslanmaz çelik yüzde 0,39 arttı.

Uluslararası Nikel Çalışma Grubu (INSG), küresel nikel piyasasındaki fazlalığın 2023‘teki 163.000 tondan 2024‘te 109.000 tona daralmasının beklendiğini açıkladı.

Paslanmaz çelik ve elektrikli araç akülerinde kullanılan nikel fiyatları, önde gelen üretici Endonezya‘nın üretimi artırmasıyla 2023‘te yüzde 45 düştü.

Ülke, madencilik kotası onayları için yapılan başvuruları incelerken bu yıl şu ana kadar yüzde 15 artış gösterdi.

INSG, Endonezya‘da farklı türdeki nikel ürünlerinin üretiminin artmaya devam etmesi nedeniyle küresel nikel üretiminin 2023‘teki 3,36 milyon tondan 2024‘te 3,55 milyon tona çıkmasının beklendiğini belirtti.

Çin‘de, yüksek nikel katot ve nikel sülfat üretiminin, düşük nikel pik demir üretimini dengelemesi nedeniyle genel üretimin de artması bekleniyor.

Lizbon merkezli grup, Çin ve Endonezya‘da genişleyen paslanmaz çelik sektörü nedeniyle küresel nikel talebinin 2023‘teki 3,19 milyon tondan 2024‘te 3,45 milyon tona çıkmasının beklendiğini açıkladı.