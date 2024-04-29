Uzun yıllardır Dubai’de yaşayan eski bir arkadaşım, sosyal medyada paylaşımlar yapıp duruyor. Bir taraftan iklim değişikliği, diğer taraftan insan eli ile oluşturulan iklim felaketleri.

Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri’ni oluşturan 7 emirlikten biri.

Uzun yıllardır Dubai’de yaşayan eski bir arkadaşım, sosyal medyada paylaşımlar yapıp duruyor.

Sürekli paylaştığı Dubai’de kar, kış ve sel manzaralı simülasyon resimlerinin ne anlama geldiğini sorduğumda;

“Dubaililer, dronlar ile bulutlara sürekli elektrik yüklüyorlar veya İHA’lar ile bulut tohumlama sistemi ile kar ve yağmur yağdırma çalışmaları yapıyorlar ve yakında gerçek kar manzaralı Dubai görürseniz şaşırmayın” diye açıklıyor.

“Bu çalışmaların sonucunda karlar altında bir Dubai’nin nasıl görüneceğinin adeta ön gösterimi bu simüle görüntüler ile anlatılmaya çalışılıyor” diyor.

Geçtiğimiz hafta yine arkadaşım seller altında Dubai görsellerini koyunca, ben de simülasyon zannederek kendisine şaka yapmıştım.

Beni arayan arkadaşım, durumun ciddi olduğunu ve suni sistemle oluşturulan yağmurların nerede ise gerçek bir felakete yol açabileceğini söyledi.

Hatta meteoroloji kayıtlarının tutulduğu 1949’dan beri böyle bir yağmur istatistiğine denk gelinmediğini, yağan yağmurunun iki yılda Dubai’ye yağan yağmura eşit olduğunu söyledi.

Bu arada Abu Dabi, Katar, Kuveyt ve bölgede birçok yere yağan yağmurun mal ve can kaybına sebebiyet verdiğini söyledi.

Bir taraftan iklim değişikliği, diğer taraftan insan eli ile oluşturulan iklim felaketleri.

Ne diyelim, paranın küresel merkezlerinden biri olan Dubai’de neler oluyor diye soruyorum arkadaşıma.

O da gülerek cevap veriyor.

“Para ile yapılmayacak şey yok demeye mi getiriyorlar”

“Yoksa kaş yapalım derken göz mü çıkarıyorlar” bilemiyorum ya da

“Organik yağmur yerine kimyasal yağmur da diyebiliriz” diye de ekliyor.