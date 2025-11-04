OSB mevzuatına göre herhangi bir OSB’de arsa yatırımından veya tahsisinden üretim aşamasına kadar 3 ayrı ruhsat alınması gerekiyor.

1.Yapı Ruhsatı

2.Yapı Kullanım İzin Belgesi

3.İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

Bu belgelerden ilk ikisini OSB’ler kendileri veriyor. 3.maddede ise işin içerisine yangın ruhsatı, yani itfaiye ve belediye giriyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın devreye girmesi ile birlikte, Kayseri ve Trakya bölgesinde bir, iki OSB haricinde neredeyse kalan bütün OSB’lerde ruhsat, belge işleri büyük bir oranda halledildi. Bakanlığın bu hamlesi ile ülkemizdeki bütün OSB’ler bir yıldır hummalı bir çalışma ile ruhsatlarının eksikliklerini tamamladılar. Kaçak bölümleri yıktılar ve yıllardır ihmal ettikleri yangın ruhsatlarını itfaiyelerden aldılar. Gerçekten de insan sağlığı açısından önemli ve işletmelerini yangın tehlikesinden arındırarak yeniden reorganizasyonunu gerçekleştirdiler.

Ayrıca Bakanlık, OSB’lere tahsis edilmiş arazilerin rant ve arsa spekülatörlüğü oluşmaması açısından mevcut yasalarda bir, iki konuyu kararname ile yürürlüğe koyarak, OSB’lerdeki arsaların veya tahsislerin OSB yönetimlerinin inisiyatifi ile satışını yürürlüğe koydu.

Yukarıda yazmış olduğu her şeye tamam. OSB’lerde yatırım yapmak istiyorsan bu koşullara uyacaksın ve kanunun getirmiş olduğu sorumlulukların gereğini yerine getireceksin, burada bir sıkıntı yok.

Sıkıntı, mevzuat karışıklığında ve harç karşılığı yatırım yapma şartı getirilerek dar bir zamanda yatırım yapma zorunluluğunun ortaya konulması.

Yani 3 yıl içinde ruhsat ve 5 yıl içinde arsanın belli oranında, bir kısmı ile üretime geçme zorunluluğu şartının bir sanayici gözü ile çok yanlış bir uygulama olduğunu belirtmek isterim.

Ayrıca istenilen harç da az buz bir rakam değil, uymadığınız taktirde nerede ise inşaatın maliyetinin üçte bir parasına denk geliyor.

Burada uymadığınız kelimesindeki kastım şu anlamda, ekonomik koşullar ve kazancınız yatırım yapmayı şimdilik uygun değilse burada yatırımı yapacak olan sanayiciye harç yerine şöyle alternatif bir uygulama sunulsa daha uygun olacağı düşüncesindeyim.

1.Sanayiciye tahsis edilen yer 5 yıl artı 5 yıl daha uzatılmalı ve harç tamamen ortadan kaldırılmalı. Eğer sanayici 10 yılın sonunda herhangi bir yatırım yapmamış ise OSB yönetimi tahsis edilen yeri bir başkasına tahsis edebilmeli.

2.Ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak bu durumlar yeniden değerlendirilmelidir.

3.Aksi taktirde sanayici arazinin belli bir oranını acele bir şekilde inşaatlandıracak ve bu durum da sırf harç ödemesinden kurtulması için, yasak savma mücadelesi adına yatırım sermayesini boşa harcaması anlamına gelecektir.

4.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yukarıda çizdiğim çerçevede bu durumu yeniden gözden geçirerek arsa rantı amaçlayan ile gerçekten canını dişine takarak her türlü krize karşı koyan samimi sanayiciyi birbirinden ayıracağına eminim ve umarım bu durumu yeniden gözden geçirecektirler.

Saygılarımla