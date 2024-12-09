Londra‘da bakır fiyatları, Çin‘in talep görünümü ve potansiyel ABD gümrük tarifelerine ilişkin endişeler devam ederken, doların bir miktar değer kazanmasıyla yaklaşık iki haftanın en yüksek seviyesinden geriledi.

Londra Metal Borsası‘nda (LME) üç aylık bakır, dün 20 Kasım‘dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra TSİ da yüzde 0,4 düşüşle 9.076 dolar/tona geriledi.

ABD doları üç haftanın en düşük seviyesinden toparlandı ve tüccarlar Fed‘in bu ay faiz oranlarını indirme ihtimalini düşünürken diğer büyük rakipleri karşısında yerini korudu. Analistler, metaller için soruların büyük ölçüde ABD‘nin hangi ticaret politikalarını benimseyeceği ve Çin‘in buna nasıl karşılık vereceği ile ilgili olduğunu belirtti. ABD Başkanı seçilen Donald Trump, Çin‘den ithal edilen ürünlere büyük gümrük vergileri uygulamakla tehdit etti.

Dün Pekin, Washington‘un ülkenin çip sektörüne yönelik son baskısından bir gün sonra ABD‘ye galyum, germanyum ve antimon ile ilgili ürünlerin ihracatını yasakladı.

Yatırımcılar, dünyanın en büyük metal tüketicisi olan Çin‘de bu ayın sonunda yapılacak Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı‘nda daha fazla parasal ya da mali desteğe ilişkin işaretler bekliyor.