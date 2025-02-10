Marka, patent ve tasarım başvurularında 2024 verileri açıklandı. Her yıl başvuru sayılarını, bir önceki yılla bazen son birkaç yılla karşılaştırarak değerlendiriyorum ve buradan sizinle paylaşıyorum. Patent sayıları, ekonominin bir göstergesidir; sanayide yeni gelişmeler varsa, yeni başvurular yapılıyor demektir.

2023 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu’na; yüzde 3,84 gerilemeyle 8 bin 274 patent, yüzde 39,64 gerilemeyle 3 bin 321 faydalı model, yüzde 14,39 gerileme ile 168 bin 850 marka ve yüzde 33 gerileme ile 52 bin 352 ürün tasarımı başvurusu yapılmıştı. Tüm başvurularda gerileme yaşandı. 2024 başvurularına genel olarak baktığımızda, patent başvurusunda artış görülürken, yerli marka başvuruları hemen hemen aynı kalmış. Fakat tasarım başvurusu, geçen yıl gibi bu yıl da düşüş göstermiş. Tasarım merkezlerinin sayılarında artış yaşanmasına rağmen, başvuru sayılarında düşüş olması gerçekten çok üzücü. Yeni tasarımlar, yeni ürünler çıkarmalıyız ki, ülke olarak da farklılığımızı ve öncülüğümüzü ortaya koyabilelim.

2024 yılı, Bursa için daha verimsiz geçmiş gibi duruyor. Önceki 2 yılda patent başvurularında 3. sırada olan Bursa, 4. sıraya gerilemiş gözüküyor. Kocaeli, yüzde 76'lık bir artışla Bursa'nın önüne geçerek 3. sıraya yerleşmiş. Kocaeli'den yapılan patent başvuru sayısı yıllık 732, Bursa'dan yapılan patent başvuru sayısı yıllık 472 adettir. Neredeyse 2 katı.

Şehirlere göre sıralamaya bakacak olursak; patent ve faydalı model başvurularında sıralama İstanbul, Ankara, Kocaeli, Bursa şeklinde; marka başvurularında sıralama İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa; tasarım başvurularında ise sıralama İstanbul, Bursa ve Kayseri; Bursa 2. sırada yerini alıyor.

9 bin 866 patent başvurusunun 472'si Bursa'dan. Bu sayı, 2023 yılında 509 adetti. 170 bin 368 marka başvurusunun 7.434'ü Bursa'dan. Bu sayı, 2023 yılında 7.412 idi, yani hemen hemen aynı. 12 bin 294 tasarım başvurusunun 4.876'sı Bursa'dan. Bu sayı, 2023 yılında 4650 adet idi. Bursa için baktığımızda, tasarım başvuruları da hemen hemen aynı kalmış.

Dikkatimi çeken verilerden biri, yurtdışından Türkiye'ye yapılan başvurular. Yurtdışından Türkiye'ye yapılan marka başvuruları yüzde 7,5 gerileyerek 13.222 adet yapılmıştır. Uluslararası anlaşma ile yapılan tasarım başvuru sayısı yüzde 44 oranında gerilemiş olmasına rağmen, Türkiye'ye direkt yapılan başvuru sayıları yaklaşık yüzde 25'lik bir artış göstermiş. Patent başvuruları da yüzde 8'lik bir artış göstermiştir. Yani, yurtdışından Türkiye'ye marka harici diğer başvuru sayılarında artış yaşanmıştır.

2024 verilerimiz bu şekilde. Türk Patent ve Marka Kurumu'nun bilinçlendirme ile ilgili yaptığı çalışmaları, verilen devlet desteklerini, Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin sayılarının artmış olmasını ve patent ofisleri sayısında yaşanan artışla, firmaların başvurulara daha çok teşvik edilmeleriyle her yıl yüksek ivmelerle artış olması gerektiğini düşünüyorum. Bu kadar yapılan çalışmalara rağmen, bu oranlar ve sayılar çok düşük. Geçen yıl sonundan beri çizilen korkutucu 2025 tablosu için yeni bir sayfa açtık. Ay ay yapılan başvuruları gözlemliyor, hem ekonomiyi anlamaya çalışıyor hem de kendi hedeflerimizi ve planlamalarımızı çıkartıyoruz. Daha önceki yazılarımda da belirttiğim gibi umutluyum; daha kalkınarak ve daha çok yeni ürünler bularak, teknolojiye ve gelişime öncülük ederek başvuru sayılarımızı artıracağız.

İyi haftalar.