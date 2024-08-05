Kıymetli okurlar, çok uzun süredir gündemi meşgul eden ve özellikle sosyal medya mecralarında büyük bir bilgi kirliliğine sebep olan vergisel düzenleme ile ilgili bu yazıyı yazdığımız sıralarda Plan Bütçe Komisyonu’ndan TBMM Genel Kurulu’na gelmiş ve madde metinlerine ilişkin bir takım mevzuat hükümleri netleşmeye başlamıştır.

Kanun tasarısı ve getirdiği yeni hükümler, iş bu çalışmamızın konusunu oluşturmaktadır.

İlgili tasarı ile kamuoyunda uzun süre tartışma konusu yaratan yurt dışı çıkış harçları 500 TL’ye çıkarılmış ve ilgili tutarın her yıl yeniden değerleme oranına göre artırılması kanun metninde genel kurulda kabul edilmiştir.

Ayrıca asgari kurumlar vergisi uygulamasına ilişkin basına ve sosyal medyaya yansıyan hükümler değiştirilmiş ve 36’ncı maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununa eklenmesi öngörülen “Yurt içi asgari kurumlar vergisi” başlıklı 32/C maddesiyle, yurt içi asgari kurumlar vergisi uygulaması getirilmekte; Kurumlar vergisi mükelleflerinin ödeyecekleri kurumlar vergisinin, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancının yüzde 10’undan aşağı olamayacağı yönünde düzenleme yapılmakta, ayrıca yurt içi asgari kurumlar vergisi hesaplanırken kurum kazancından hangi istisna ve indirimlerin düşüleceği belirlenmektedir.

Buna göre indirim konusu yapılabilecek istisnalar; 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki kazanç istisnası ile kurumlar vergisi matrahından indirim konusu yapılabilen Ar -Ge ve tasarım indirimleri olarak sıralanabilmektedir.

Ayrıca ilgili kanun teklifinin 11’inci maddesi ile Vergi Usul Kanununun “Özel Usulsüzlükler ve Cezaları” başlıklı 353’üncü maddesinde yapılması öngörülen değişiklikle özel usulsüzlük cezaları revize edilmektedir. Buna göre, özel usulsüzlük cezasına ilişkin teklifte yer alan “100.000 Türk lirası” ibaresi “65.000 Türk lirası” olarak değiştirilmiştir. Ayrıca “Bilgi vermekten çekinenler ile 107/A, mükerrer 242, 256, 257, mükerrer 257’nci madde ve Gelir Vergisi Kanunu’nun 98/A maddesi hükmüne uymayanlar için ceza” başlıklı mükerrer 355’inci maddesinde yapılması öngörülen değişiklikle, bu madde kapsamında kesilen özel usulsüzlük cezaları artırılmaktadır.

Plan ve Bütçe Komisyonunda, Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesinin birinci fıkrasına yönelik olarak yapılan değişiklikte yer alan “25.000” ibaresi “20.000” şeklinde, “12.500” ibaresi “10.000” şeklinde, “6.500” ibaresi “5.000” şeklinde değiştirilmiştir.