Herkesin her konuda, fikir yürütüp ulu orta ahkam kestiği bir ortam oldu çıktı sosyal medyadaki bazı platformlar.

Geçen haftalarda, pilot olabilmek için neler yapılması gerektiğini Ayjet Uçuş Okulu Müdürü Uçak Mühendisi Naci Uçar’ın kaleminden size aktarmıştım.

Sanki orada yazılanların hiç bir önemi yokmuşçasına birileri çıkıp “Senin kullandığın uçağı ben 10 dakika içinde kaldırırım” diyerek pilotlara yönelik küçümseyici ifadeler kullanabiliyor.

Ne iyi ki, akıllı insanlar boş boğazlara gerekli cevabı vermekte gecikmedi.

Öteden beri pilotluk mesleğinin nasıl bir iş olduğunu, nasıl pilot olunacağını bilmeyen bir çok kişi, onların aldığı maaşların yüksekliği üzerinden fikir yürütüp mesleği ve meslek erbabını yerden yere vurmaktan çekinmiyor. Şurası iyi bilinmelidir ki pilotluk gerçek anlamda enternasyonal ve saygınlığı olan nitelikli bir meslek olarak tanınır.

Ticari lisansı olan bir pilot dünyanın her yerinde uçak kullanabilir, mesleği icra edebilir. Dünya ile entegre sayılı iş kollarından biri olan havayolu sektörü çalıştırdığı pilotlarla bütün ülkelerde faaliyet gösterebilir, ticaret yapabilir.

Türkiye’deki pilotların maaşlarının yüksek olup olmadığın anlayabilmek için yabancı ülkelerde verilen maaş ve sosyal haklara bakmakta fayda var.

Tüm dünyada ticari pilotlardan kimin ne kadar maaş aldığı konusu çok değişkendir. Maaşlar, kişiden kişiye, şirketten şirkete ve ülkeden ülkeye değişmekte, farklılık göstermektedir. Amerika ve bazı Avrupa ülkelerinde ticari pilot maaşları birçok ülkeden fazladır. İsviçre’de pilotların aldığı yıllık ortalama 172 bin dolar ücret Avrupa’daki yüksek maaşlardandır.

Lüksemburg'daki ticari pilotlar yıllık ortalama 147 bin dolarlık ücretle ikinci yüksek maaşı almaktadır. ABD'deki pilotlar yıllık ortalama 132 bin dolar maaşla yüksek kategoride yer alıyor.

Danimarka’daki pilotlar yıllık ortalama 127 bin dolarlık bir maaş almaktadır.

Belçika, pilotları yüksek maaş alan ülkelerden olup ortalama 123 bin dolar kadar maaşları vardır. Bu ülkeleri sırasıyla İngiltere, Kanada, Almanya, Avustralya ve Norveç takip etmekte.

Bu pilotlar esnek çalışma saatleri olan hava taksi statüsündeki uçaklarda da uçmaktadır. Büyük gövdeli uçaklarda uçuş yapan pilotlarda maaş durumu biraz daha farklılık göstermektedir.

ABD’de ticari pilotlara en yüksek ödeme yapan beş havayolu sırasıyla şöyledir. Hawaiian Airlines 217 Bin USD, Southwest Airlines 259 Bin USD,

United Airlines 262 Bin USD, American Airlines 265 Bin USD ve Delta Air Lines 265 Bin USD’dır. Allegiant Air, ortalama 112 Bin USD’lik pilot maaşıyla ABD merkezli 11 büyük havayolu arasında en düşük ödeme yapan havayolu şirketidir. Havayolları arasında ücretlerin neden bu kadar farklılık gösterdiği konusunda değişik düşünceler ileri sürülmektedir.

Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan gibi ülkelerde pilotların yıllık maaşları 300 Bin USD ile 200 Bin USD arasında değişirken, Orta Doğu’daki bazı ülkelerde 200 bin USD kadardır.

Pilot maaşları Kanada’da 110 Bin USD civarında seyrederken Asya ülkeleri pilotlara 100 Bin USD maaş vermekte.

Bu rakamlar Güney Amerika’da 70 Bin USD’ye, Afrika’da ise 50 Bin USD’ye kadar düşüş gösterebilmektedir.

(Rakamlar Simple Flying.com’dan)

Dünya ülkelerinde durum böyleyken bizde ticari pilotların ne kadar maaş aldıklarına tesbit etmek biraz zor.

THY’de dar gövde uçaklarda uçan kaptanlar yıl farkıyla 475 Bin TL- 525 Bin TL arasında maaş almaktadırlar. Geniş gövde uçaklardaki kaptanların maaşı ise 550- 600 Bin TL arasında.

THY’de geniş gövdeli B777 tipi uçakta uçan tecrübeli kaptanın toplam brüt maaşını 650 Bin TL baz alırsak, tüm

kesintilerden sonra eline net 576 Bin TL geçmekte. (Ağustos zammı hariç). Bu rakamın içinde 20 saat fazla uçuş ücreti olan 130 Bin TL ve 16 Bin TL’lik harcırahı düştükten sonra gerçek maaş ortaya çıkmaktadır.

Yani kaptan baz maaşı kıdemine göre 260-310 Bin TL. arasında değişiyor.

THY’de Kıdemli F/O baz maaşı 190 bin TL olup, uçuş tazminatı ortalama 30 sektör uçuş için kışın 90-100 Bin TL (yazın sektör ücreti x 1.5 zamlı) olarak ödenmekte. Sektör ücretleri uzunluğa göre 5-8 Bin TL arasında değişmekte olup, ortalama 30 sektör uçulmakta.

Pegasus, kaptanlara THY’ye yakın bir

ücret öderken, F/O’lara ortalama 300 Bin TL’ye yakın bir maaş ödemektedir.

BBN Airlines kıdemli kaptanlara 8.500 Euro ile 9 Bin Euro arasında bir maaş vermekte. Kargo uçuşları yaptığı için

ACT Kargo Airlines’ta kaptan maaşları yaklaşık 12 Bin USD civarındayken ikinci kaptanlar da 7 Bin USD kadar (Harcırah ve overtime-fazla uçuş) hariç) maaş almaktadırlar.

Bu rakamlarla Avrupa ve Amerika’daki pilotların maaşlarını karşılaştırdığımız zaman aradaki farkı çok iyi görebiliriz.

Kaldı ki, Türkiye’de bu maaşların çok üstünde geliri olan doktor, avukat ve mühendis gibi binlerce insan vardır.

Onlara laf etmeyenlerin hedefinde ne hikmetse çoğu kez pilotlar yer alıyor.

Türk pilotların ezici bir çoğunluğu, iş bulabilecekken daha yüksek maaşlar alabilecekken yabancı havayollarına gitmeyip, Türkiye’de yerli şirketlerde çalışmaktadırlar. Bunun adına sizler ne diyorsunuz bilmem ama ben buna ‘vatan ve millet önceliği’ demekteyim.

Mutlu yarınlar Türkiyem.