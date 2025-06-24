Demir cevheri vadeli işlemleri düştü ve Çin‘deki çelik üretim malzemesi talebinin yavaşlaması ve doların güçlenmesi nedeniyle beşinci gün üst üste düşüş eğilimini sürdürdü.

Dalian Emtia Borsası‘nda (DCE) Eylül ayı demir cevheri kontratı, TSİ 05.42‘de %0,86 düşüşle 693 yuan/ton (96,42 dolar) seviyesine geriledi.

Singapur Borsası‘nda işlem gören Temmuz ayı demir cevheri kontratı ise %0,68 düşüşle 92,15 dolar/ton seviyesine geriledi.

Analistler, sezon dışı dönemin başlamasıyla çelik üretiminin yavaşladığını ve talebin daha da zayıflayacağını belirtti.

Analistlere göre yağmur mevsimi, Çin‘in güneyindeki inşaat faaliyetlerini yavaşlattı, kuzeyde ise yüksek sıcaklıklar yavaşlamaya katkıda bulunuyor.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) verilerine göre, Çin‘in ham çelik üretimi Mayıs ayında bir önceki yıla göre %6,9 düşüşle 86,55 milyon tona geriledi.

Fiyatlar üzerinde baskı yaratan bir diğer faktör ise, güvenli liman talebiyle gün içinde diğer başlıca para birimleri karşısında değerini koruyan ABD dolarının güçlenmesi oldu.

DCE‘de koklaşabilir kömür %0,5 düşerken, kok kömürü %0,66 yükseldi.

Şanghay Vadeli İşlem Borsası‘ndaki çelik referans fiyatları yatay seyretti.

İnşaat demiri %0,3 düşerken, paslanmaz çelik %0,04 geriledi, sıcak haddelenmiş rulo yatay seyretti ve filmaşin %0,24 değer kazandı.

Londra‘da temel metal fiyatları bugün ABD dolarının zayıflamasıyla yükseldi, ancak Orta Doğu‘daki gerilimler küresel risk iştahını azaltarak fiyatları sınırladı.

Londra Metal Borsası‘nda (LME) üç aylık bakır, TSİ 06.26‘da %0,22 artışla 9.690,5 dolar/tona çıktı.

LME‘de alüminyum %0,18 artışla 2.555 dolar/tondan, çinko %0,49 artışla 2.651,5 dolar/tondan, kurşun %0,23 artışla 1.980,5 dolar/tondan, nikel %0,27 artışla 14.965 dolar/tondan ve kalay %0,73 artışla 32.500 dolar/tondan işlem gördü.

Dolar endeksi son olarak %0,13 değer kaybederek biraz zayıfladı.

Analistler, temel metallerin, piyasalarda genel riskten kaçınma eğilimi nedeniyle baskı altında kaldığını bildirdi.