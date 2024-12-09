A. Patentin Hükümsüzlüğü Davasının özellikleri Patentin hükümsüzlüğü davasının başlıca özellikleri şunlardır:

a) Davada gerek kamu gerekse özel menfaatlerin korunması temel hedeftir.

b) Dava yukarıda da değinildiği gibi, sadece tespit davası değil, aynı zamanda bir eda davasıdır, c) Patentin hükümsüzlüğü davası, Kurum’un nihai kararından sonra ve patentin koruma süresince veya hakkın sona ermesini izleyen beş yıl içinde, Patent Siciline patent sahibi olarak kayıtlı kişiye karşı açılabilir (SMK m.138/5).

B. Üçüncü Kişilerin İtirazı Üzerine Kurulun Hükümsüzlük Kararının Özellikleri Üçüncü kişiler, Türk Patent Ve Marka Kurumu (Kısaca "Kurum/TPMK") tarafından alınan patentin verilmesi kararının Bülten’de yayımlanmasından itibaren altı aylık süre içinde, Tebliğde belirtilen itiraz ücretini ödeyerek, söz konusu patente itiraz edebilir (SMK m.99/1). Üçüncü kişilerin, Sınai Mülkiyet Kanunu Yönetmeliğinin (Kısaca "SMKY") 105 (2) madde fıkrası hükmüne uygun olarak yaptığı itirazlar, patent sahibine bildirilerek, görüşlerini bildirebilmesi ve gerektiğinde tarifname, istem veya resimlerinde değişiklik yapabilmesi için, bildirim tarihinden itibaren üç ay süre verilir (SMKY m.105 (5). Patent sahibi, bu süre içinde görüşlerini Kurum’a sunabilir veya patentte değişiklikler yapabilir. Üçüncü kişilerin yapacağı itiraz, patent sahibinin görüşleri ve patentte değişiklik talepleri de dikkate alınarak, TPMK Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (Kısaca "Kurul") tarafından incelenir (SMK m.99/4). İtirazın süresi içinde veya itirazın SMKY m.105 (2) fıkrasında belirtilen şekil ve içeriğe uygun olarak yapılmaması durumunda, itiraz yapılmamış sayılır. İşleme alınmayan itirazlar, işleme alınmama kararı ile birlikte itiraz sahibine ayrıca bildirilir (SMKY m.105/3). İtiraz, Kurul tarafından itiraz hakkında karar verilmeden önce geri çekilebilir (SMKY m.105/9). Üçüncü kişiler tarafından patent verilmesi kararına itiraza ilişkin ücretin, Kurum tarafından alınan bu kararın Bülten’de yayımlanmasından itibaren altı ay içinde ödenmemesi veya itirazın SMKY’de belirlenen şartlara uygun olarak yapılmaması hâlinde itiraz yapılmamış sayılır (SMK m.99/2). İtiraz yapılmaması veya itirazın yapılmamış sayılması durumunda, patentin verilmesi hakkındaki karar kesinleşir ve nihai karar Bülten’de yayımlanır (SMK m.99/3 ve SMKY m.105/4). Üçüncü kişiler tarafından itirazlara ilişkin olarak, Kurum tarafından gerçekleştirilen inceleme sonucunda, patentin mevcut haliyle devamına ilişkin nihai karar verilirse, bu karar patent sahibine ve itiraz edene bildirilir ve karar Bülten’de yayımlanır (SMKY m.105/7). İtiraz, patent sahibinin görüşleri ve varsa patentte değişiklik talepleri de dikkate alınarak, Kurul tarafından incelenir. Kurul, patentin veya değiştirilmiş hâlinin SMK’na uygun olduğu görüşündeyse patentin ya da varsa değiştirilmiş hâlinin devamına, uygun olmadığı görüşündeyse patentin hükümsüzlüğüne karar verir. Bu durumda SMK’nın 139’uncu maddesinde belirtilen hükümsüzlük sonuçları doğar. Kurum’un almış olduğu hükümsüzlük kararı Bülten’de yayımlanır (SMK m.99/5 ve SMKY m.105/5).[1]

Çalışmalarınızda başarı, ailenizle birlikte esenlik ve mutluluklar diler, en içten saygılarımızı sunarız.

[1] Ergün, M.: Fikri Mülkiyet Hukuku, C.2,, Ankara 2020, s.899 vd.