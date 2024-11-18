Devlet işini bilir. Sayısallı, iddialı, lotolu, at yarışlı yatırımlar on numara.

Bizim zamanımızda bir Milli Piyango, bir de toto vardı.

Milli Piyango ayda 3 defa, Toto ise hafta sonu oynanan maç sonuçlarına göre ikramiye dağıtırdı.

Şimdi maşallah her gün, hatta her saat para dağıtılıyor. Yasa dışı bahis oyunları ise kesintisiz. Baksanıza cürete. Hem yasadışı, hem de futbol kulüplerine sponsor. Pes!

Dünya çapında bir ekonomist şöyle demişti: “Bir ülkede şans oyunları ne kadar fazla ise ekonomi ve işler o kadar kötüdür.”

Öyle midir, siz söyleyin. Gerçek şu ki, Türkiye’de bu gariban millet şans oyunlarına, yasa dışı bahis dahil yılda 130 milyar TL civarında para yatırıyor.

Bunlara bir de borsa eklendi. Sosyal medya reklamdan geçilmiyor. Şaşırmayın, Borsa da kaybetme riski olan bir şans oyunu.

İnsanların umutları piyango oldu. Çalışmak ve mücadele yerine oyna. Bir gün sana da çıkabilir. Umutla, hayalle, yaşam.

Girin bir kahveye. Okey başında yaşam çürüten gençler göreceksiniz. Hepsinin cebinde de en az iki şans oyunu kuponu.

Bu mudur çağdaş Türk toplumu. Geleceğe beygirle, taşla, kuponla mı yatırım yapacağız?

Sektör, toplanan bunca paranın yaklaşık yüzde 40’ını ikramiye olarak dağıtıyor. Kalan para öyle tatlı ki, mümkün olsa saniyede bir çekiliş yapılacak. Derken devlet şans oyunları sektörünü özelleştirdi ve enteresan şekilde büyük ikramiyelerin satılmayan biletlere çıkma oranı arttı. Günahı onların boynuna dense, zaten ortalık günahtan geçilmiyor.

Bir taraftan da özendirme var. Kurtlar Vadisi’nin Polat’ının milletin gençliğine nasıl enjekte edildiği unutulmamıştır.

Mafya, ama korunuyor. Memleketi soyan diğer mafyaları öldürüyor. Para da gani. Nereden geliyor belli değil ama harcanırken hesap yok. Dizinin para konuşulduğu bölümlerinde minimum rayiç milyon dolar. Aşağısı delikanlıya yakışmıyor.

Bizim gençlerde bu milyon dolarlara alıştı. İyice küçümser hale gelindi milyonlar.

Bir tarafta özendirilen yaşam tarzları, diğer tarafta her dakika yeniden kazanma fırsatları. Oyna kazanacaksın, bir gün sen de zengin olacaksın. Olmazsa mafya olursun.

Diğer bir gerçek ise şu. Bugüne kadar piyangodan zengin olup da zengin kalabilmiş bir insan görmedik. Her zaman haydan gelen huya gidiyor ama izi iflah getirmiyor. Örnek mi; hayatını mahveden sanatçılar ve benzerleri geçen hafta medyada idi.

Meselenin özü ise açık. Kötü giden ekonomilerde ezilen toplumun umutları, hayalleri ve hırsları sürekli sömürülüyor. Ve bu sömürü gönüllü. Bu nedenle ortalık dolandırıcı kaynıyor. Ahlak hızla çöküyor. Cehaletle birleşince serseri mayın. Telafisi çok zor olacak ve yıllar sürecek.