Değerli Ekohaber okuyucuları,

Sizlerle bu sayfada haftalık yazılarımla buluşacağımız için çok mutluyum. Gazetenin toplumu ilgilendiren ekonomi ve teknolojik yenilikler ile ilgili bilgi paylaştığının farkındayım. Bu nedenle sağlıkla ilgili yazıların genel amaca hizmet etmediğini düşünebilirsiniz. Ama aslında bedenlerimizdeki tüm yaşamsal işlevlerin en ekonomik şekilde tasarlandığını biliyor muydunuz? Bu ekonomik kodları iyi kullanabilirsek bedenlerimizi gereksiz yormadan ve yıpratmadan daha sağlıklı ve uzun yaşayabiliriz. Biz bunu hayatımızda birçok alanda uyguluyoruz, ama kendi bedenlerimizde devreye sokmamız nedense biraz zor oluyor. Örneğin aracımızı yıpratmadan nasıl kullanacağımızı biliyoruz. Kötü yakıt almıyoruz, fazla hız yapmıyoruz, kötü yolları tercih etmiyoruz, düzenli olarak bakımını yaptırıyoruz.

Neden? Aracımızı en optimum şekilde ve uzun süre kullanabilmek için…

İşte bedenlerimiz de aynı şekilde kullanımı hak ediyor. Ama bu konuda araçlarımızda olduğu gibi bazı zorlayıcı yasal yaptırımlar olmadığından, kendi irademizle bunu başarmak zorunda kalıyoruz. Çoğunlukla da başarısız oluyoruz.

Sayfamda size bu konuda yardımcı olmayı amaçladım. Haftalık yazılarımla fiziksel ve zihinsel wellbeing (esenlik) düzeylerinizi nasıl yükseltebileceğinizin, sağlığınızı nasıl koruyabileceğinizin ipuçlarını vereceğim.

Haftaya sağlıklı ve uzun yaşam anlamına gelen “longevity” den bahsedeceğim.

Dengede ve Mutlu Kalın!

Prof. Dr. Vahide Savcı kimdir?

Tıp doktoru ve Farmakoloji Profesörüdür. Aynı zamanda Wellbeing, Wellaging ve Biyointegratif Solunum Terapileri eğitimlerini almıştır. 2021 yılından beri sosyal medya üzerinden sağlıklı yaşam ve wellbeing felsefesi ile ilgili paylaşımlar yapmakta, düzenli olarak açtığı online ve yüzyüze sınıflarda “Doğru Solunum, Dengeli Yaşam” ve “Stres Yönetimi ile Dengeli Yaşam” eğitimlerini vermektedir.

E-posta: [email protected] ve [email protected]

Instagram, youtube ve facebook: prof.dr.vahidesavci