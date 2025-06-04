Londra‘da bakır fiyatları, ABD federal mahkemesinin Başkan Donald Trump‘ın “Kurtuluş Günü” gümrük vergilerinin yürürlüğe girmesini engellemesinin ardından piyasadaki olumlu havanın etkisiyle yükseldi, ancak doların güçlenmesi kazançları sınırladı.

Londra Metal Borsası‘nda (LME) üç aylık bakır, yüzde 0,2 artışla 9.585 dolar/tona yükseldi.

Şanghay Vadeli İşlem Borsası‘nda (SHFE) bakır kontratı, yatay seyrederek 77.990 yuan/tondan (10.833,60 dolar) işlem gördü.

Analistler, ABD ticaret mahkemesinin Trump‘ın gümrük vergilerinin büyük bir kısmının mevcut ticaret hukuku kapsamında yasa dışı olduğuna karar vermesinin ardından temel metallerin hafif yükseldiğini, ancak asıl hareketin ABD hisse senedi piyasalarında yaşandığını belirtti.

ABD ticaret mahkemesi, Trump‘ın gümrük vergilerinin yürürlüğe girmesini engelledi ve başkanın, ABD‘ye sattıkları miktardan daha fazla ithalat yapan ülkelere genel gümrük vergileri uygulayarak yetkisini aştığına dair kapsamlı bir karar verdi.

Bu karar, genel finans piyasalarında risk iştahını artırırken, ABD doları endeksinde bir haftadan uzun süredir en yüksek seviyesine ulaşan artışa da neden oldu. Şili devlet bakır komisyonu Cochilco, ABD ile Çin arasındaki gümrük vergisi savaşının durmasıyla küresel görünümün iyileştiğini gerekçe göstererek bu yıl ve gelecek yıl için ortalama bakır fiyat tahminini yükseltti.

Bakır, Trump‘ın karşılıklı gümrük vergilerini açıkladığı Nisan ayına kıyasla küresel ticaret geriliminin azalmasıyla bu ay şu ana kadar yüzde 5 değer kazandı.

LME‘de alüminyum yüzde 0,1 düşüşle 2.464,50 dolar/tondan, çinko yüzde 0,5 artışla 2.699 dolar/tondan, kurşun yatay seyrederek 1.982,50 dolar/tondan, nikel yüzde 1 artışla 15.155 dolar/tondan ve kalay yüzde 0,1 artışla 31.655 dolar/tondan işlem gördü.

SHFE‘de alüminyum yatay seyrederek 20.145 yuan/tondan, kurşun yüzde 0,2 düşüşle 16.715 yuan/tondan, nikel yüzde 0,7 düşüşle 120.340 yuan/tondan, çinko yatay seyrederek 22.345 yuan/tondan ve kalay yüzde 1,6 düşüşle 257.590 yuan/tondan işlem gördü.