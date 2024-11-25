Genel kural olarak kiraya veren, sözleşmede aksi öngörülmemişse, kiralananın kullanımıyla ilgili olmak üzere kendisi veya üçüncü kişi tarafından yapılan yan giderlere katlanmakla yükümlüdür (TBK m.303). Böylece, kiraya veren veya üçüncü kişi tarafından yapılan yan giderler nedeniyle kiracıya başvurulamayacağı öngörülmüştür.

Yan giderlere katlanma borcunun kiracıya ait olması için, sözleşmede özel bir hükmün bulunması aranmaktadır.

Yan giderlere katlanma borcu, TBK'nın 341’inci maddesinde de, konut ve çatılı işyeri kiraları bakımından, "kullanma giderleri" başlığı altında, kiracının borcu olarak ayrıca düzenlenmiştir. TBK'nın 341’inci madde hükmüne göre; "Kiracı, konut ve çatılı işyeri kiralarında, sözleşmede aksi öngörülmemişse veya aksine yerel âdet yoksa, ısıtma, aydınlatma ve su gibi kullanma giderlerine katlanmakla yükümlüdür.

Giderlere katlanan taraf, bu giderleri ispat edici belgelerin birer örneğini, istem üzerine diğer tarafa vermek zorundadır."

Üstteki madde hükmünde, konut ve çatılı işyeri kiraları bakımından özel ve yedek bir düzenleme yapılarak, ısıtma, aydınlatma, su gibi kullanma giderlerine, sözleşmede aksine bir hüküm yoksa kiracı katlanır. Kiralananın boyanması, çatısının onarılması gibi kiralananın sözleşme süresince kullanıma elverişli durumda bulundurulmasıyla ilgili olan diğer yan giderler hakkında TBK'nın 303’üncü maddesi uygulanacaktır. Ancak, aksine sözleşme veya yerel âdet olduğunda, bu yükümlülük, kiraya verene ait olacaktır. Yine aynı maddeye göre, yükümlü kim olursa olsun bu giderleri kanıtlayıcı belgelerin bir örneğini, istemesi hâlinde diğer tarafa verecektir.

Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde, kiracı, sözleşmede öngörülmüş ise, kendisi veya üçüncü kişi tarafından yapılan ve kiralananın sözleşme süresince kullanıma elverişli durumda bulundurulmasıyla ilgili yan giderlerden sorumludur (TBK m.303).

Kiracı; kiralananın konut ve çatılı işyeri olması durumunda ise, sözleşmede aksi öngörülmemişse veya aksine yerel âdet yoksa, ısıtma, aydınlatma, su gibi kullanma giderlerine doğrudan katlanmakla yükümlüdür (TBK m.341). Kiracı sadece kira borcunu değil, aksine sözleşme ve yerel adet olmadıkça yan gideri de ödemediği takdirde, temerrüdü gerçekleşir ve kiraya veren tarafından hem sözleşmenin feshi hem de kiralananın tahliyesi istenebilir (TBK m.314, 315).

Çalışmalarınızda başarı, ailenizle birlikte esenlik ve mutluluklar diler, en içten saygılarımızı sunarız.