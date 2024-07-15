Kıymetli okurlar, pek tabi ki ekonomik göstergeler her dönem çok önemli olmakla beraber grafiksel anlamda karşılaştırmalı göstergeler daha önemli bilgiler ve yorumlamalar içermektedir. Ülkemizdeki en önemli ekonomik gösterge raporlarından birisi de İstanbul Sanayi Odası tarafından bu yıl 56’ncısı yayımlanan İSO 500 Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu raporudur.

Rapor içeriğindeki bir takım bilgi ve tabloları sizler için özetlemeye çalıştık. Her ne kadar ilgili rapor en büyük rakamlara sahip şirketler üzerinden hazırlanmış olsa da genel ekonominin ve piyasanın özetini çıkarmaktadır.

Rapor üzerindeki en önemli göstergelerden biri dünyada, Euro bölgesinde, gelişmiş ülkelerde ve gelişmekte olan ülkelerdeki büyüme rakamlarının karşılaştırılmasıdır.

Görülmektedir ki pandemiyle birlikte ortaya çıkan ekonomik daralmanın giderildiği ama büyüme oranlarının stabil şekilde seyretmektedir.

Meseleye ülkemiz açısından baktığımızda ise, 2021 yılından sonra büyüme kalitemiz düştüğü görülmektedir.

GSYH içindeki büyüme payına sanayi büyümesinin karşılatırılmasında ülke ekonomimizin 2022 ve 2023 yıllarında sanayi dışı faktör ve sektörlerle büyüdüğü görülmektedir.

Rapor içeriği seçilmiş temel göstergelere bakıldığında özellikle kur etkisi ile artan cirolara rağmen finansman maliyetlerinin 2023 hesap döneminde gösterdiği artış genel piyasa şartları açısından özellikle fiyatla rekabet eden ihracatçılarımız için önemli bir maliyet baskısı oluşturmaktadır.

Devamı haftaya...