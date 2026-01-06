İnsanoğlunun ihtiyaçları, istekleri sonsuzdur. Bu nedenle ekonomi bilimi kaynakların sınırlı, ihtiyaçların sınırsız olmasından doğmuştur.

Yeni yılla birlikte maaş zamları gündeme oturdu. Önümüzdeki günlerde kamunun gerçekleştirdiği zam oranına göre özel sektör de çalışanlarına zam yapacak.

Kamu ve özel sektörün verdiği artış oranlarını da kaynaklar belirlemektedir. Talebin sınırı olmasa da verilebilecek zamlar ne yazık ki sınırlıdır. Herkes yüksek gelir artışı arzu etse de bilim bize bunun gerçekleşemeyeceğini ifade etmektedir.

Bugünlerin en güncel konusu olan emekli maaşlarında da bu durum söz konusudur. Biz sokaktaki vatandaş tüketim seviyemize göre bir emekli aylığı almak gönlümüzden geçmektedir. Oysa talep edilenle sosyal güvenlik kurumunun ödeyebileceği rakamı bilimsel gerçekler belirler. Bir başka deyişle sıradan vatandaşla, sosyal güvenlik kurumunda çalışan bir uzmanın bakış açıları çok farklıdır.

Sosyal güvenlik kurumu bir ülkede genel yaşam beklentisi, nüfus artış hızı, hastalık insidansı ve prognosuna ilaveten bütçe imkanlarına göre bir hesaplama yapar. Bu verileri alt alta yazdığınızda acı ama gerçeklerle karşılaşır insan.

Rakamların temsil ettiği hayatın bu gerçeklerine dünyadaki hiçbir arzu ve inanç karşı gelemiyor.

İnsanoğlu her alanda rakamları önüne koyup biraz düşünse taleplerinde ve davranışlarında önemli değişimler olacağı bilinmektedir.

İstesek de istemesek te hayatın gerçeklerini bilimsel gerçekleri belirler.