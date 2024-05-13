Geride bıraktığımız hafta içinde Orta Doğu’nun en büyük havayollarından biri olan Emirates Airlines ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), dikkat çeken çok önemli bir anlaşmaya imza attılar. Anlaşmayla iki kuruluş, Türkiye'nin yeni ve mevcut kaynak pazarlarındaki turistik çekiciliğini güçlendirmek için işbirliği yapacak.

Bu anlaşmayla Emirates ve TGA, havayolunun küresel ağındaki kilit pazarlardan turizmi teşvik etmek, Türkiye'ye tanışma gezileri düzenleme fırsatlarını keşfetmek, Türkiye’nin benzersizliğini vurgulayan ortak pazarlama ve tanıtım kampanyaları üzerinde işbirliği için el ele verecek.

Dünya çapında bir havayolu markası olarak rakibi THY’nin konuşlu olduğu Türkiye ile böyle bir işbirliği anlaşması imzalaması dikkatlerin Emirates’in üzerine çevrilmesine neden oldu.

Geniş gövdeli uçaklarıyla İstanbul’a haftada 21 sefer yapan Emirates’e veonu farklı kılan özelliklerine bakalım. Bünyesinde, altı kıtada, 85 ülkede 127 havalimanında faaliyet gösteren ve 300’den fazla havayolu şirketine hizmet veren, dünyanın en büyük hava hizmetleri sağlayıcılarından biri olan dnata adlı şirketi de bulunduran The Emirates Group’a bağlı olan Emirates Airlines (Arapça Tayarān al-Imārāt), Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dubai merkezli bir havayolu şirketi.

10 milyon dolar sermayeyle beş ay gibi kısa bir sürede kurulan Emirates 25 Ekim 1985 tarihinde Pakistan International Airlines’tan personeliyle (wet lease) kiraladığı Boeing 727 ve Airbus 300 B4 tipi iki uçakla Dubai’den Karaçi ve Mumbai’ye ilk uçuşlarını yaparak işe başladı.

Kendine ait ilk uçağı olan Airbus A310-304’ü, 3 Temmuz 1987’de satın alarak filoya dahil eden şirket beş yıl sonra 1992’de yedi adet kesin, yedi adet de opsiyonlu Boeing 777 siparişi vererek dikkatleri üzerine çekti.

Şirket, 1994 yılında yolcularına uçak içinden faks çekebilme imkanı verdi.

Emirates, 2000 yılında İngiltere’deki Farnborough Air Show'da yedi adet kesin ve daha sonra da beş adetlik opsiyonlu Airbus A380 için anlaşma yapan ilk ve tek havayolu şirketi oldu.

2004 yılına gelindiğinde Emirates İngiliz Premier League (Futbol Ligi) takımı Arsenal'le imzaladığı 100 milyon sterlinlik anlaşmayla yeni stadyumun 15 yıllık isim hakkını ve 2006/07 sezonundan başlayarak sekiz yıllık forma sponsorluğu aldı.

Emirates, 2005 yılında 9,7 milyar dolarlık bir anlaşmayla 42 adet Boeing 777 için imza atıp, o güne kadarki en büyük siparişi vererek havacılık tarihine geçti. Bu şirket halen dünyanın en büyük B 777 operatörü olma özelliğini koruyor.

2014 yılında, tahmini 3,7 milyar ABD doları değeriyle Brand Finance tarafından dünyanın “En değerli havayolu markası” olarak seçildi.

Emirates, 2019’da Dubai Airshow'da liste fiyatı 8,8 milyar USD olan 30 adet Boeing 787‑9 satın aldıktan sonra, ayrıca verdiği 16 milyar USD'lik Airbus A350 siparişiyle fuardaki uçak alım toplamı 24,8 milyar USD'ye ulaştı.

Aynı yıl, 145 ülkeden 540'ı aşkın gönüllü yolcu Emirates EK2019 uçuşu için bir araya geldi ve bir uçakta bulunan en fazla sayıda farklı milliyetten yolcu alanında Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başardı.

Emirates Havayolları halen altı kıtaya yayılmış 150’den fazla varış noktasını içeren bir uçuş ağına sahip olan çok ödüllü ve 30 yıldır hiç zarar etmeyen iyi bir havayolu şirketi olarak biliniyor.

Dünyanın en genç filolarından birine sahip olan Emirates Airlines, en fazla geniş gövdeli uçakla dünyanın en büyük Boeing 777 ve Airbus A380 filosuna sahip bir havayolu olarak bu unvanını halen elinde bulunduruyor.

Emirates'in filosunda Airbus A380-800, Boeing 777-200 (LR), Boeing 777 (F) ve Boeing 777-300 (ER) olmak üzere 261 uçak bulunuyor.

Emirates Group'un yönetimindeki neredeyse tüm üst düzey yöneticileri, şirketin kuruluşundan bu yana görev yapıyor. Onların vizyonları sayesinde Emirates Group, bünyesinde dünyanın en hızlı büyüyen havayolu şirketini, Orta Doğu’nun en büyük havalimanı olan Dubai (DBX) Havalimanı’nı işletip

en önemli seyahat hizmeti sağlayıcısı olma başarısını göstermektedir.

Dubai Havalimanı 2022’ye göre yüzde 32’lık bir artışla 87 milyon yolcuya ulaşarak, 104 milyon yolcuyla dünya birincisi olan Atlanta'dan sonra ikinci havalimanı olma başarısı gösterdi.

İşbirliği teklifi kimden geldi bilmiyorum fakat Türkiye’nin turizm tanıtım ajansı TGA’nın böyle dev bir gurupla yaptığı anlaşmadan kazançlı çıkacağından hiç şüphem yok. Tabi, Emirates de bu işbirliğinden payına düşeni alacaktır.

Mutlu yarınlar Türkiyem…