30.05.2025 tarih ve 32915 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2025/9903 sayılı yatırım teşvik kararı ile eski karar tamamen yürürlükten kaldırılmıştır. Bu yazımız ve devamı olacak yazılarda yeni sistemi anlatmaya çalışacağız.

Yayımlanan karar 36 madde, 5 geçici madde ve 5 adet ek tablo şeklinde düzenlenmiştir. Eski karara göre alınmış teşvik belgesi ile devam eden yatırımlar var ise bunların durumu geçici maddelerde açıklanmıştır. Dolayısıyla yazımızda yeni bir yatırım ve müracaattan önce geçici maddelerdeki düzenlemeleri ele alacağız.

Geçici maddelerdeki düzenlemeler şöyledir.

1. Geçici madde 1 sonuçlandırılmamış müracaatları ele almış ve bu kararın yürürlüğe girdiği tarihe kadar sonuçlandırılmamış müracaatların, müracaat tarihinde yürürlükte bulunan kararlara göre sonuçlandırılacağını açıklamıştır. Ancak yeni teşvik belgesi talebi olan müracaatlar, talep edilmesi halinde bu son karara göre değerlendirilecektir.

2. Daha önceki kararlara ilişkin uygulama, geçici 2. Maddede ele alınmış olup bu kararın yürürlüğe girdiği tarihten önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri ile ilgili uygulamalara, teşvik belgesinin dayandığı karar ve ilgili diğer kararlar çerçevesinde devam olunur.

3. Daha önceki kararlar esas alınarak düzenlenen teşvik belgelerine göre temin edilen makine ve teçhizat, bu son karara göre düzenlenen teşvik belgelerine devredilemez. Ancak, mevzuat düzenlemesi ya da ortaklık yapısı değişikliği nedeniyle yatırımın bağımsız üretim bölümlerine bölünmesi nedeniyle bölünen kısmın bu Karar kapsamında yeni bir teşvik belgesine devredilmesine, varsa fazladan faydalanılan desteğin geri alınması kaydıyla izin verilebilir.

4. Bu Karar kapsamında desteklenmeyen yatırım konularında daha önceki kararlara istinaden düzenlenmiş ve tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgelerine ilişkin kapasite artışına yol açacak makine ve teçhizat ilavesi yapılamaz.

5. 6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremlerden etkilenen ilçelerde uygulama:

2018/11201 sayılı Cazibe merkezleri programı kapsamındaki destekleme kararının ek 2’sinde sayılan ilçelerde yapılacak yatırımlar için 31.12.2026 tarihine kadar yapılacak müracaatlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında 6’ncı bölgede uygulanan destekler aynı oran, miktar, süre ve şartlarda sağlanır. Bu kapsamda desteklenecek imalat sanayii yatırımları (NACE Rev.2.1 kodları: 10-32 arası ve 38.2) için 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen şart aranmaz.

6. Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan illerde uygulama

2018/11201 sayılı Kararın ek-1’inde belirtilen illerde yer alan organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgeleri ile Sivas Demirağ Organize Sanayi Bölgesinde yapılacak imalat sanayii yatırımları (NACE Rev.2.1 kodları: 10-32 arası ve 38.2) için, 31/12/2026 tarihine kadar yapılacak müracaatlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında 6’ncı bölgede uygulanan destekler aynı oran, miktar, süre ve şartlarda sağlanır.

7. Süresi sona eren desteklere ilişkin uygulama

2012/3305 sayılı Karar döneminde düzenlenen ve 6’ncı bölge için belirlenen sürede sigorta primi işveren hissesi desteği veya varsa sigorta primi desteği sağlanmış ve uygulama süresi sona eren yatırım teşvik belgesi sahibi yatırımcının talebi halinde, desteğin sona erdiği ay dâhil önceki 12 aylık dönemde ilgili teşvik belgesi kapsamı yatırım için uygulama yapılan işyeri sicil numarası altında istihdam edilenlerin aylık ortalamasının altına düşülmediği aylar için uygulanmak ve ilgili teşvik belgesinde belirtilen ilave istihdam sayısını geçmemek üzere teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın sigorta primi işveren hissesi ve varsa sigorta primi desteği uygulama süresi 31/12/2028 tarihine kadar uzatılır. Bu fıkra kapsamındaki destek uygulamasına, uygulamaya ilişkin bilgilerin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesini takip eden aydan itibaren başlanır.

Bundan sonraki yazımızda yeni bir müracaatla teşvik belgesi alınabilmesi için neler yapılacağı ve prosedürleri ele alacağız.