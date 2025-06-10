7 rakamı, enteresan şekilde hayatımızın her yerinde. Öylesine enteresan, garip, sanki bir şeyler anlatmak ister gibi girmiş yaşama. Sorgulamak gerek.

-İstanbul neden 7 tepe?

-Türkiye neden 7 bölge?

-Dünya niçin 7 kıta?

-Zindan niçin 7 kule?

-Soyumuz niye 7 göbek?

-Gül neden 7 veren?

-Dünya’nın neden 7 harikası var?

-Oteller neden 7 gece-7 gündüz?

-Ejderha neden 7 başlı?

-Mevlana’nın öğüdü neden 7?

-Gökyüzü neden 7 kat?

-Yeryüzü neden 7 kat?

-Cehennem neden 7 kapı?

-Hafta niçin 7 gün?

-Gökkuşağı neden 7 renk?

-Eski ilk dinlerde 7 neden kutsal?

-Hristiyanlık ve Müslümanlıkta uyurlar (ashab-ı Kehf) neden 7 kişi?

-Yahudilikte kutsal şamdan neden 7 kollu?

-Kabe’de tavaf niçin 7?

-Merve safa arası niçin 7?

-Şeytana atılan taş niçin 7?

-Kuran’ın kapısı kabul edilen Fatiha’nın ayet sayısı neden 7?

-Neden 7 düvele meydan okuruz?

-Büyük ayı-Küçük ayı yıldızlarının sayısı neden 7?

-Müzikte notaların sayısı neden 7?

-Prematüre 8 aylık doğanların çoğu yaşamazken, 7 aylık doğanlar neden bir sorun yaşamıyor?

-Sezaryen doğumlarda bebeğe ulaşmak için anneye neden 7 kat kesim yapılır?

-Neden bir bebeğin süt dişleri 7 aylıkken çıkar ve neden 7 yaşında iken düşerler?

-Yüzümüz neden 7 kapılıdır? (2 göz+2 kulak+2 burun+1 ağız)

Benim aklıma gelmeyen pek çok 7 ile ilgili konu sizlerde de vardır eminim. Gerçekten enteresan bir tesadüfler zincirimi, birbirinden etkileşim mi, yoksa tevatür mü? Belli ki insanlık tarihi kadar eski bir davranış biçimi ile 7 rakamına bir rol, bir misyon yüklenmiş ve yüzyıllar, bin yıllarca ilavelerle büyüdükçe büyümüş. Ülkemizde pek çok yere, 7 tepeler ismi verilmiştir, pek çok şehir, ilçe, belde 7 tepe arasına kuruludur. İnsanlar 7 rakamında asırlarca bir hikmet aramışlar. Olsa gerek bir bildikleri.