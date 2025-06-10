Türkiye’de perakende ve e-ticaret yapanların buluştuğu organizasyon.

Eğer perakendenin herhangi bir dalında iş yapıyor, işini geliştirmek, modernize edip çağa uygun hale getirmek istiyorsan, mutlaka katılman gereken bir organizasyon diye düşünüyorum.

2001 yılından beri ilgi ile izlediğim, her yıl yeni yeni şeyler öğrendiğim, fuar ve kongre karışımı komplike bir etkinlik.

Başladığı yıldan beri sürekli katıldığım ve iki gün süren, eğitim niteliğindeki konferansları dinleyen biri olarak mesleğime çok katkıları olduğunu itiraf etmeliyim.

Aslında Avrupa, Amerika veya Çin’de yapılan fuarlarda, fuar esnasında çok sayıda konferans var ama bu gördüğüm en kalabalık ve en etkilisi diyebilirim.

Bugüne kadar kimleri dinledin derseniz mesela dünyaca ünlü futbolcu Pele’yi dinledim. Tecrübelerini anlattı, menajerleri ile olan parasal ilişkilerini anlattı, çok etkilendim.

Ünlü bir cerrah aynı zamanda gezgin merhum Tarık Minkari’yi dinlemiştim, hastaları ile ilgili ameliyat pazarlıklarını anlattı, gülmekten göbeğimiz çatladı.

Pos makinesi olmayan ama müşterilerinin kredi kartını kıyma makinasına sürterek müşterisini kırmayan bir kasabın hikayesini dinlemiştim, İstanbullu çiçek satıcı kadınların tezgahtarlık becerilerini anlatan ve onlara konferans veren kişilerin becerilerini yine orada görmüştüm.

Bunun yanında ünlü iş adamı Mohammed Abdulaziz Alshaya, ünlü ekonomist Daron Acemoğlu ve Japon asıllı Amerikalı pazarlama uzmanı Guy Kawasaki gibi ünlüleri dinleme fırsatını yine bu organizasyonda buldum.

Geçtiğimiz hafta, katılımcı ve dinleyici olarak 2025 yılının bu organizasyonunda bir kez daha hazır bulunduk.

Bu arada bütün bu organizasyonların arkasındaki isim, bu tanıtım organizasyonun sahibi ve kurucusu Suat Soysal’ı anmadan geçemeyeceğim.

Onca yıldır tanırım kendisini, siyah tişörtü ve siyah pantolonu ile sade fakat bilge bir insan.

Sadece perakende değil, ticaretin her türü ile uğraşanların en azından konferanslara katılmasını mutlaka tavsiye ederim. Elbette Suat Beyin bütün bunları yazmama hiç ihtiyacı yok ve okuyunca belki de bana kızacak ama iş dünyasının içerisindeki bizlerin bu organizasyonlara kesinlikle ihtiyacı var diyorum.

Herkesin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, saygılarımı sunuyorum.