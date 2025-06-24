Yatırım teşvik sistemi hakkında 2025/9903 sayılı karar hakkında 2 yazı yazdım. Bu yazıdan sonra ancak yeni bir tebliğ yayınlanınca yazacağım.

1.Yayımlanan kararda yapılan yatırımlar için verilecek destekler, ülke 6 (altı) bölgeye ayrılarak düzenlenmiştir. Bu bölgeler 2025/9903 sayılı kararda belirtilmiştir.

2.Kararı incelediğimizde Yatırıma katkı oranının eskiye göre azaldığı görülmektedir. Destek ve vergi indirimi tablosu şöyledir.

Destek sınıfı Yatırıma katkı oranı(%) Vergi indirimi (%) Teknoloji hamlesi – yerel kalkınma hamlesi 50 60 Stratejik hamle 40 60 Öncelikli Yatırımlar 30 60 Hedef Yatırımlar 20 60

3. Destekler nelerdir?

A. Sigorta primi desteği

Birinci bölgede sigorta primi işveren hissesi desteği olmayabiliyor. Diğer bölgelerde 1 yıl ile 12 yıl arasında desteklenebiliyor. Destek üst limiti asgari ücretin %50 si oranında olup 6. Incı bölgede %100 olabiliyor. Ayrıca sadece 6. Incı bölgede sigorta primi desteği 10 yıl süreyle uygulanabilmektedir.

B. Faiz veya kar payı desteği

Destek sınıfı Faiz destek oranı (%) Üst limit Teknoloji-Yerel Kalkınma %40 (Azami 20 puan) 240 milyon veya yatırımın %20 si Stratejik hamle %30 (Azami 15 puan) 180 milyon veya yatırımın %15 i Öncelikli yatırımlar %25 (Azami 12,5 puan) 24 milyon veya yatırımın %10 u Hedef Yatırımlar %25 (Azami 12,5 puan) 12 Milyon veya Yatırımın %10 u

C. Makine Desteği : Birim fiyatı asgari 2 milyon TL. olan makine ve teçhizata %25 oranında destek verilir. Azami destek tutarı 180 ila 240 milyon TL: arası olup Azami destek tutarı da yatırımın %15 i kadardır.

C. Asgari Yatırım Tutarı:

Hedef ve öncelikli yatırımlarda 1 ve 2 inci bölgede 12 milyon TL. diğer bölgelerde 6 milyon TL. dır.

Yerel Kalkınma hamlesinde asgari yatırım tutarı çağrıda belirlenecektir.

Stratejik hamlede yüksek teknolojili yatırımlarda 100 milyon TL. diğer konularda 200 milyon TL. dır.

Teknoloji hamlesinde asgari yatırım tutarı Çağrıda belirlenecektir.

D. Diğer bazı destekler:

Alt bölge desteği, destekleme süresi biten 6. Incı bölge yatırımlarına uzatma

Nakil Desteği

Ekosistem geliştirme planı, Dijitalleşme ve yatırımların izlenmesi

Yeniden Değerleme

Destekleri de bulunmaktadır.

SONUÇ:

Bu yatırım teşvik sisteminde önceki teşvik sistemine göre bazı oranlarda ve tutarlarda azalma bulunmaktadır. Genel olarak gelişmemiş bölgelerin yatırıma kavuşması gözönüne alınarak teşvik sisteminin düzenlendiğini görüyoruz.

Bu teşvik sistemi ile ilgili yeni bir takım tebliğlerin çıkması ve düzenlemelerin devam etmesini bekliyorum. Yatırımcılarımıza da başarılar diliyorum.