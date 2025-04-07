Türkiye’nin Genel Sekreterlik bazında en fazla ihracat yapan ikinci birliği olan Uludağ İhracatçı Birlikleri’nin (UİB) 2025 yılı Mart ayı ihracatı yüzde 8,5’lik artışla, 3 milyar 638 milyon 367 bin dolara ulaştı.

Rakamları değerlendiren UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, “Dünya ticaretinde korumacı politikaların öne çıktığı global ekonomik gelişmelere rağmen, Birliklerimizin ve Üyelerimizin yoğun çalışmaları ile UİB olarak ihracatımızı artırarak sürdürüyoruz. Çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz” dedi.

Birliklerin performansı

· Mart ayında ihracatını geçen yılın mart ayına göre yüzde 12,4 oranında artarak 3 milyar 113 milyon 240 bin dolar olarak gerçekleştiren Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB), Ocak-Mart dönemi ihracatı da önceki yılın ilk çeyreğine göre yüzde 6.3 oranında artarak 8 milyar 359 milyon 638 bin dolar olarak açıklandı.

· Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), Mart ayında 107 milyon 655 bin dolar ihracata imza attı. UTİB'in yılın ilk çeyreğindeki ihracatı ise 309 milyon 501 bin dolar olarak gerçekleşti.

· Mart ayı ihracatı 75 milyon 993 bin dolar olan Uludağ Hazır giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (UHKİB), Ocak-Mart ayları arasındaki ihracatı ise 203 milyon 432 bin dolar seviyelerinde realize oldu.

· Mart ayında, 25 milyon 742 bin dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), yılın ilk çeyreğindeki ihracatı ise 69 milyon 19 bin dolar ihracat gerçekleştirmiş oldu.

· Mart ayında, yüzde 11 artarak 13 milyon 439 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), Ocak-Mart ayları arasında 39 milyon 127 bin dolar seviyelerinde dış satışa imza attı.