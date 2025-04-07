Dünyanın en prestijli sanayi fuarı Hannover Messe'de bu yıl Türkiye rüzgarları esti. Almanya'nın Hannover kentinde 31 Mart- 4 Nisan tarihleri arasında düzenlenen 78. Hannover Sanayi Fuarı'na Türkiye'den 127 şirket katılarak önemli bir başarıya imza attı.

Hannover Messe, bu yıl 60 ülkeden 4.000'den fazla katılımcıyı ağırlarken, Türk şirketlerinin fuardaki performansı, ülkenin sanayi alanındaki küresel iddiasının en somut göstergelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Fuarda öne çıkan Türk şirketleri, dijitalleşme, yapay zeka destekli sanayi dönüşümü ve Endüstri 4.0 vizyonu kapsamında geliştirdikleri son teknoloji ürünleri sergiledi. İleri otomasyon sistemleri, robotik çözümler, hidrojen teknolojileri ve dijital enerji çözümleriyle dikkat çeken Türk firmaları, Avrupa'nın üretim üssü olma yolundaki iddialarını bir kez daha kanıtladı.

61'i milli katılım, 67'si müstakil olmak üzere toplam 127 Türk şirketinin yer aldığı fuarda, Türkiye 5 ayrı salonda temsil edildi. Karbon çözümlerinden e-mobiliteye, şarj altyapısı teknolojilerinden atık ısı yönetim sistemlerine kadar geniş bir yelpazede ürün sergileyen Türk firmaları, uluslararası tedarikçilerden büyük ilgi gördü.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, fuarın önemine dikkat çekerken, "Bu fuar, Avrupa'nın tüm sanayisine ulaşmak için kritik bir buluşma noktası. Türkiye olarak sanayimizi küçültmeden ülkemizi büyütmek zorundayız. Coğrafi konumumuz ve üretim yetkinliklerimiz düşünüldüğünde, sanayideki kabiliyetlerimizi asla kaybetmemeliyiz" dedi. Avdagiç, Ticaret Bakanlığı'nın fuar katılımlarına sağladığı desteklere de değinerek, "Bakanlığımız milli katılım kapsamında fuar harcamalarının yaklaşık üçte ikisini karşılıyor. Bu, firmalarımız için büyük bir avantaj" diye konuştu.

İTO Başkanı Avdagiç, fuardan beklentilerini şu sözlerle özetledi: "İnşallah önümüzdeki yıllarda daha fazla Türk firmasıyla burada olacağız. Buradaki başarılı sonuçlar, Türk sanayisinin uluslararası arenadaki konumunu daha da güçlendirecektir."

Türkiye'nin Hannover Başkonsolosu Yusuf Arıkan da, fuarda Türk standlarını ziyaret ederek şirket yetkililerinden bilgi aldı. Arıkan, "Firmalarımızı gezerken Türkiye'nin gücünü bir kez daha görüyoruz. Bazı şirketlerimizin yüzde 90'lara varan oranlarda Avrupa'ya ihracat yapması gerçekten gurur verici" ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın üretim üssü olma yolunda

Türk sanayi sektörü, fuarda sergilediği ürünlerle yakın çevreden tedarik trendinde Avrupa'nın üretim üssü olma potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi. Makine mühendisliğinden enerji sektörüne kadar geniş bir yelpazede yüksek performanslı ve sürdürülebilir çözümler sunan Türk firmaları, küresel tedarik zincirindeki yerini güçlendirmeyi hedefliyor.