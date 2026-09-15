Programda bilişim sektörünün Bursa ekonomisindeki yeri, firmaların güncel sorunları, dijital dönüşüm ve yeni iş birliği olanakları ele alındı. Bursa bilişim sektörünün önemli temsilcilerini aynı çatı altında buluşturan BİSİAD, sektörün mevcut durumunun ve gelecek dönem hedeflerinin değerlendirildiği bir programa ev sahipliği yaptı. Buluşmada, derneğin kuruluşundan bugüne uzanan 30 yıllık çalışmaları ile bilişim sektörünün Bursa ekonomisindeki konumu değerlendirildi.

Sektörün değişen ihtiyaçlarının da gündeme geldiği programda, bilişim firmalarının karşı karşıya kaldığı güncel sorunlar ve yeni iş birliklerinin oluşturabileceği fırsatlar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. BİSİAD Başkanı İdris Doğrul, programda derneğin 30 yıllık birikimini ve önümüzdeki döneme ilişkin çalışma yaklaşımını katılımcılarla paylaştı. Bursa bilişim sektörünün gelişimine yönelik değerlendirmelerde bulunan Doğrul, sektör temsilcileri arasındaki iletişim ve iş birliğinin önemine dikkat çekti.