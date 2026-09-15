Türkiye’de bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün en önemli üretim merkezlerinden Bursa, sektörün küresel ticaretine yön veren organizasyonlardan birine daha ev sahipliği yaptı. 8-10 Eylül 2026 tarihlerinde Bursa Fuar Merkezi’nde 22’nci kez gerçekleştirilen Junioshow’da 0-12 yaş grubuna yönelik yeni sezon koleksiyonları sergilendi. Üç gün boyunca yoğun iş görüşmelerinin gerçekleştirildiği fuarda firmalar, mevcut müşterileriyle ticari ilişkilerini geliştirirken farklı pazarlardan yeni alıcılarla da bağlantı kurdu. BTSO’nun Ticaret Bakanlığı destekleriyle yürüttüğü UR-GE projeleri kapsamında oluşturulan alım heyetleri de sektör temsilcilerinin hedef pazarlara erişimine önemli katkı sağladı.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Junioshow’un sektörün ihracat kapasitesini artıran önemli bir ticaret platformuna dönüştüğünü söyledi. Bursa’nın bebe ve çocuk konfeksiyonunda güçlü bir üretim tecrübesine, tasarım kabiliyetine ve doğal bir kümelenme yapısına sahip olduğunu belirten Başkan Burkay, bu potansiyeli yeni pazarlarla buluşturmak için uzun yıllardır kararlı bir çalışma yürüttüklerini ifade etti. İbrahim Burkay, “Bursa’mız bebe ve çocuk konfeksiyonunda Türkiye’nin en önemli üretim merkezlerinden biri. Bizim hedefimiz bu güçlü üretim altyapısını markalaşma, tasarım ve dış ticaret kabiliyetiyle daha ileri bir noktaya taşımak. Firmalarımız burada kendi koleksiyonlarını, dünyanın farklı coğrafyalarından gelen nitelikli alıcılara doğrudan sunuyor. Bu temasların her biri yeni sipariş, yeni müşteri ve yeni ihracat kapısı anlamına geliyor” dedi.

“Firmalarımızın ulaşamadığı alıcıları Bursa’ya getiriyoruz”

Fuarcılığı sektörlerin dış ticaret yolculuğunun stratejik bir parçası olarak gördüklerini vurgulayan İbrahim Burkay, BTSO’nun UR-GE ve alım heyeti organizasyonlarıyla firmaların küresel pazarlara erişimini kolaylaştırdığını belirterek, “İhracatta büyümenin yolu doğru ürün kadar doğru pazar ve doğru müşteriyle buluşmaktan geçiyor. UR-GE projelerimizle firmalarımızın tek başına ulaşmakta zorlandığı coğrafyalardan alıcıları Bursa’ya getiriyoruz. Junioshow’da da 50’ye yakın ülkeden nitelikli alıcıların firmalarımızla doğrudan temas kurmasını sağladık. Özellikle mevcut pazarlardaki ilişkilerin güçlenmesi kadar firmalarımızın daha önce çalışmadığı ülkelerden yeni müşteriler kazanmasını çok değerli buluyoruz. Bursa’da üretilen katma değerli ürünlerin Bursa’dan dünyaya pazarlanmasını istiyoruz” dedi.

“Junioshow sektörümüzün dünyaya açılan vitrini”

BEKSİAD Başkanı Mehmet Bayezit da Junioshow’un bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörü açısından önemli bir ticaret ve tanıtım platformu olduğunu söyledi. Firmaların yeni sezon koleksiyonlarını uluslararası alıcılarla buluşturduğunu belirten Bayezit, fuarın sektörün ihracat yolculuğuna doğrudan katkı sağladığını ifade etti. Bayezit, “Junioshow bizim için yeni sezonların başladığı, firmalarımızın tasarım ve üretim gücünü dünyaya gösterdiği çok kıymetli bir organizasyon. Bu organizasyonda da farklı ülkelerden gelen nitelikli alıcılarla verimli görüşmeler gerçekleştirildi. BTSO ile oluşturduğumuz güçlü iş birliği sayesinde Junioshow’un uluslararası niteliğini her dönem daha ileri taşıyoruz. Organizasyonun önümüzdeki yıllarda çok daha geniş bir coğrafyaya ulaşacağına inanıyorum” dedi.

“Fuarımız çok verimli geçti”

Fuara katılan sektör temsilcisi Ercan Hacıoğulları, organizasyon boyunca yoğun bir ziyaretçi trafiği yaşadıklarını söyledi. Alıcıların programlı bir şekilde fuara yönlendirilmesinin görüşmelerin verimini artırdığını ifade eden Hacıoğulları, “Son yılların en iyi fuarlarından birini gerçekleştirdik. Yoğunluktan yemek yemeye dahi vakit bulamadığımız anlar oldu. 6-7 farklı ülkeden yeni müşteriler kazandık. Sektörün zorlu bir dönemden geçtiği süreçte bu fuar bizlere önemli bir moral ve motivasyon sağladı. Hem alıcılar hem de katılımcılar memnun. BTSO’ya ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Fuara dördüncü kez katıldıklarını belirten Fidan Çelikkaya da organizasyonun oldukça hareketli geçtiğini söyledi. Çelikkaya, fuarda özellikle Libya ve Cezayir’den yeni iş bağlantıları kurduğunu ifade etti.

“Tekstilin tüm değer zincirine hareket getiriyor”

Bursa Nakışçılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Yalçın Yeysin, 100’ün üzerinde katılımcıyla düzenlenen Junioshow’un sektöre önemli bir hareketlilik kazandırdığını ifade ederek, nakış sektörü olarak organizasyonun destekçileri arasında olduklarını söyledi. Fuarın kumaşçısından nakışçısına, üreticisinden ihracatçısına kadar tekstilin tüm değer zincirine katkı sağladığını kaydeden Yeysin, BTSO’nun destekleriyle organizasyonun daha da büyüyerek devam edeceğine inanıyorum. Bizlere de sundukları destekler için BTSO Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İbrahim Burkay’a teşekkür ediyorum” dedi.