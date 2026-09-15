Bursa iş dünyasında genç sanayici ve iş insanlarının örgütlenmesinde öncü bir rol üstlenen GESİAD, 35. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir program gerçekleştirdi. GESİAD Başkanı Tolga Papatya, GESİAD’ın Kurucu Başkanı M. Orhan Efe, Yönetim Kurulu Üyeleri,Dernek üyeleri ve MARSİFED bünyesindeki GESİAD’ın kardeş Dernek Başkanlarından oluşan heyet, 9 Eylül 2026 tarihinde Bursa Atatürk Anıtı’nda bir araya geldi.Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunan, ardından İstiklal Marşı’nı okuyan GESİAD heyeti, kuruluşundan bugüne derneğe katkı sunan isimlerle birlikte 35 yıllık geçmişi yad etti. Törende, GESİAD’ın Bursa iş dünyasında genç girişimcilerin ve sanayicilerin temsil edilmesi, iş dünyası arasında dayanışma ve iş birliğinin geliştirilmesi yönündeki çalışmalarına dikkat çekildi.

Ortak vizyonda birleştik

GESİAD Başkanı Tolga Papatya, 35. yılın yalnızca bir kuruluş yıl dönümü değil, aynı zamanda derneğin geçmişten aldığı birikimi geleceğe taşıması açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, “GESİAD, 35 yıl önce genç sanayici ve iş insanlarının ortak bir vizyon etrafında bir araya gelmesiyle kuruldu. Daha sonra GESİAD’ı örnek alarak ülkemizin çeşitli kentlerinde genç iş insanları dernekler kurmaya başladılar. Bugün geldiğimiz noktada,kurucularımızın ortaya koyduğu bu güçlü mirası yeni nesillere aktarmanın sorumluluğunu taşıyoruz” dedi.