TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, TÜRSAB Başkan Yardımcısı ve BTSO Turizm Konseyi Başkanı Hasan Eker, TÜRSAB Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu (BTK) Başkanı Engin Balta ve çok sayıda acenta temsilcisi katıldığı toplantıda konuşan İbrahim Burkay, dünyada artık ülkelerin değil şehirlerin rekabet ettiğini belirterek, Türkiye ekonomisinin omurgasını oluşturan Güney Marmara ve Bursa’nın sanayideki başarısını turizmle taçlandırması gerektiğini söyledi. Bursa’nın turist çekme konusunda bir sorunu bulunmadığının altını çizen Başkan Burkay, “Bursa’mızın turizmdeki en temel meselesi gelen ziyaretçi sayısından ziyade, ortalama kalış süresidir. Turistin Bursa’da ortalama geceleme sayısı 2 günün altında. Bunu el birliğiyle artırmamız lazım. Turizm sadece insanları kente çağırmakla olmaz. Kente gelmeleri için doğru sebepleri ve güçlü iş modellerini inşa etmeniz gerekir. Sebepleri ortaya koyduğunuzda bütün dünya ayağınıza gelir. Bir şehir bu nişaneleri kararlılıkla ortaya koymalıdır” dedi.

“Çekim merkezleri oluşturmalıyız”

BTSO liderliğinde hayata geçirilen tarihi nitelikteki projelerin kentin turizm potansiyeline de önemli katkılar sunduğunu belirten İbrahim Burkay, Uludağ Kirazlıyayla’daki Bursa Business School (BBS) ile Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi’nin (GUHEM) uluslararası ölçekteki değerini vurguladı. İbrahim Burkay, “Cumhuriyetimizin ilk sanatoryumlarından olan Kirazlıyayla’yı tarihi kimliğini koruyarak, Paris HEC modelinde olduğu gibi bu bölgede güçlü bir yaşam boyu eğitim merkezine dönüştürdük. Böylece Uludağ 365 gün boyunca yaşayan önemli bir destinasyon haline getiriyoruz. GUHEM ise yıllık 1 milyon 200 ziyaretçisiyle Türkiye’de tek, dünyada ilk 5 merkez arasında yer alıyor. Ziyaretçilerin yüzde 40’ı Bursa dışından, yüzde 15’i ise doğrudan yurt dışından geliyor. 2023 yılında 70 astronotun katılımıyla gerçekleşen Dünya Astronotlar Zirvesi’ni şehrimizde ağırlamamızı bu merkezler sağladı. Çekim merkezleri oluşturduğunuzda, dünya kentinizi merkez olarak kabul ediyor” ifadelerini kullandı.

“Başkanımız sektörümüzün arkasında cesaretle durdu”

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya ise seyahat acentalarının karşılaştığı kritik süreçlerde BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’ın sergilediği güçlü kurumsal desteğe teşekkür etti. Sektörün yasal yapısına ilişkin yürütülen çalışmalarda Başkan Burkay’ın ilk andan itibaren acentalara sahip çıktığını ifade eden Bağlıkaya, “Geçtiğimiz süreçte seyahat acentalarımızın geleceğine yönelik tartışmalarda, mesleğimizi korumak adına kapı kapı dolaşırken ticaret odalarımızın desteğine ihtiyaç duyduk. O dönemde acentalarımızın arkasında duran o cesur mektubu ilk veren isim Sayın İbrahim Burkay oldu. Böyle dönemlerde herkes birbirinden çekinirken, İbrahim Başkanımız sektörümüzün arkasında cesaretle durdu. Sektörümüzün en zor döneminde acentalarımıza cesaretle sahip çıktı. Kendisine huzurlarınızda teşekkür ediyorum” dedi.

“Turizminin dinamiklerini tek çatı altında buluşturduk”

TÜRSAB Başkan Yardımcısı ve BTSO Turizm Konseyi Başkanı Hasan Eker de sektörün tüm aktörlerinin aynı hedef etrafında buluşmasının kente büyük ivme kazandırdığını belirtti. Hasan Eker, “BTSO ve TÜRSAB iş birliğinde Bursa turizminin tüm dinamiklerini tek çatı altında buluşturduk. Şehrimizin tanıtımı, acentalarımızın iş hacminin büyümesi ve Bursa’nın hak ettiği turizm gelirine ulaşması için ortak akılla çalışmayı kararlılıkla sürdüreceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

“Bursa turizminin geleceği esastır”

TÜRSAB Güney Marmara BTK Başkanı Engin Balta ise ‘ben değil, biz’ anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayarak, “Bursa tarihten devraldığımız büyük bir mirastır. Önceliğimiz bu mirası korumak ve Bursa’daki seyahat acentalarımızın pastadan hak ettiği payı almasını sağlamaktır. Kaçak turlarla kararlılıkla mücadele ederken sektörümüzün nitelikli gelişimine odaklanıyoruz. Bizler için makamlar değil, mesleğimizin ve Bursa turizminin geleceği esastır” dedi.