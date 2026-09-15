Sendikanın Batı Anadolu’daki yapılanmasını güçlendirmek amacıyla kurulan Batı Anadolu 1 No’lu Şubesi Bursa’da düzenlenen törenle hizmete açıldı. Bursa ekonomisi, nüfusu ve konumu sebebiyle şube merkezi olarak belirlenirken, İzmir, İstanbul, Kocaeli ve Eskişehir illerini de kapsayan 18 ilin bağlı bulunduğu bir teşkilatlanma sağlandı.Mühendis Tek-Sen’in yeni şube yapılanmasıyla birlikte sahadaki çalışmalarını artırması ve kamu çalışanlarına daha yakın yeni nesil sendikacılık anlayışını yaygınlaştırması hedefleniyor. Sendika yönetimi, Batı Anadolu 1 No’lu Şube’nin açılmasıyla birlikte bölgedeki üye sayısının artırılmasını, farklı kurumlarda teşkilatlanmanın güçlendirilmesini ve teknik hizmetler başta olmak üzere kamu çalışanlarının sorunlarına daha etkin şekilde çözüm üretilmesi amaçlanıyor. Ayrıca sendikanın mesleki haklar dışında yüksek akademik kapasitesini de ortaya koyarak Bursa ekonomisi ile ilgili projeler geliştirmeyi hedeflendiği ifade ediliyor.

Bursa’da elde edilen yetki başarısının ardından açılan yeni şubenin, Mühendis Tek-Sen’in büyüme hedefleri açısından önemli bir dönüm noktası olması bekleniyor. Sendikanın önümüzdeki dönemde Batı Anadolu başta olmak üzere Türkiye genelinde yeni şubeler ve temsilcilikler açarak teşkilat yapısını genişletmesi hedefleniyor