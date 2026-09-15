Yeni mezun mühendisler ile iş yaşamına yeni başlayan genç mühendislerin katıldığı programda, teorik bilgilerin uygulamaya dönüştürülmesi ve gençlerin sanayiyle daha güçlü bağ kurmaları hedeflendi. Sertifika töreninde konuşan BUMİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gümüş, eğitim programının genç mühendislerin mesleki gelişimine önemli katkı sunduğunu belirterek, mesleki deneyimin yeni kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çekti.

Başkan Mustafa Gümüş, “Mesleki bilgi birikimimizi genç meslektaşlarımıza aktarmayı bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu eğitimlerle gençlerimizin yalnızca teorik bilgiyle değil, iş yaşamında karşılık bulacak uygulamalı yetkinliklerle de donanmalarını amaçladık. BUMİAD olarak genç mühendislerimizin mesleki gelişimlerinin yanı sıra istihdam süreçlerine de katkı sunacak çalışmalar gerçekleştirmeye devam edeceğiz” şekline konuştu.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir de, “BUMİAD bizim birlikte çalıştığımız önemli bir kurum. Günümüzde bilgi ve deneyim çok kıymetli ve gerçekleştirilen eğitim programı da bu anlamda çok değerli. Emeği geçenleri, tecrübelerini paylaşanları kutluyor, genç mühendislere de başarılar diliyorum” dedi.