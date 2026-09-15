İnegöl'ün güçlü mobilya üretim kültürünün merkezinde konumlanan deneyim merkezi, Kastamonu Entegre'nin geniş ürün portföyünü sektörün farklı paydaşlarının bilgi ve deneyimiyle buluşturacak yaşayan bir çalışma alanı olarak tasarlandı. Dekoratif panelden laminat parkeye, duvar profilinden tamamlayıcı ürünlere uzanan geniş ürün gamının yer aldığı merkezde, malzeme kütüphanesi, ortak çalışma alanları ve proje geliştirmeye yönelik bölümler bulunuyor.

Mobilya tasarımcıları, mimarlar, iç mimarlar ve uygulamacılar, burada farklı yüzey, dekor ve malzeme alternatiflerini bir arada ve farklı ışıklarda yakından inceleyerek projelerine uygun çözümleri değerlendirebilecek ve üreticilerle doğrudan proje geliştirme süreçlerinde bir araya gelebilecek.