Bursa’da mesleki ve teknik eğitimin geleceğine yönelik önemli bir adım atıldı. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında mesleki ve teknik eğitimin sektörle entegrasyonunu sağlayacak “Mesleki ve Teknik Eğitimde İş Birliği Protokolü” imzalandı.

BTSO’nun 57 bin üyesini temsil eden 70 meslek komitesini bir araya getiren “Müşterek Komiteler Toplantısı” Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in de katılımıyla gerçekleştirildi.

Oda Hizmet Binası’nda düzenlenen toplantıda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Oda olarak Bursa’ya iki büyük mesleki ve teknik eğitim kampüsü kazandırdıklarını anımsatırken, 2019 yılından bu yana ise BTSO’nun 70 meslek komitesi ile birlikte proje okullarında önemli çalışmalara imza attığını kaydetti. Bu projelerin mesleki eğitim alanında Türkiye’ye örnek olduğunu ancak bunlarla yetinmemeleri gerektiğini ifade eden Burkay, “Biz şunu biliyoruz ki yeni dönemde veriyi toplamak kadar veriyi anlamlı hale getirmek de önemli. Bu anlamda insan kaynağımızı bu alanlarda yetiştirmemiz gerekiyor. Türkiye’nin en büyük ticaret ve sanayi odası olarak Milli Eğitim Bakanlığımız ile yapmış olduğumuz protokolü de bu yönde atılmış önemli bir adım olarak görüyoruz” diye konuştu.

Bakan Tekin: Statükoyu kırdık

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise değişen dünya düzeninde statükonun Türkiye’yi geride bırakacağını belirterek, özellikle mesleki eğitimin uzun yıllar boyunca korumacı bir anlayışla yönetildiğini vurguladı. Bakan Tekin, “Proje ve protokol okulları Milli Eğitim Bakanlığı açısından bir milattır. Bu modelle, belirli sektörlerde eğitimin doğrudan sektör temsilcileriyle birlikte planlanmasını sağladık. Meslek liselerinde, güzel sanatlar ve spor liselerinde de benzer dönüşümleri gerçekleştirdik. Sektörle entegre eğitim modeli sayesinde meslek liselerini daha cazip hale getiriyoruz.” dedi.

Mesleki eğitim alanındaki dönüşümün sadece okullarda değil, doğrudan sanayi içinde gerçekleşmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Tekin, “Sanayi tesislerinin içinde okullar açıyoruz. Büyük üretim merkezlerinde nitelikli insan yetiştirmek için protokol iş birliklerini sürdüreceğiz.” dedi. Tekin, ülkelerin ekonomik büyümesinde nitelikli insan kaynağının kritik rol oynadığını belirterek, “Çocuklarımızın becerilerini geliştirmek, Türkiye’nin gayri safi yurt içi hasılasını en az 2 puan artırıyor. Ülkemizin çocuklarını hızla değişen dünyaya adapte edebilmek için hep beraber taşın altına elimizi koyacağız. Bu vesileyle BTSO Başkanı Sayın İbrahim Burkay'a ve değerli sektör temsilcilerine iş birliklerinden ötürü teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İş dünyasının ihtiyaçlarına göre eğitim

Konuşmaların ardından BTSO ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında Mesleki ve Teknik Eğitimde İş Birliği Protokolü imzalandı. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz’ün imzalarıyla gerçekleştirilen protokol kapsamında, eğitim alanlarının iş dünyasının güncel ihtiyaçlarına göre şekillendirilmesi ve öğrencilerin geleceğin rekabet ortamına en iyi şekilde hazırlanması amaçlanıyor.

Protokol kapsamında OSB’ler ile entegre bir eğitim modeli oluşturulması, sanayi destekli atölyeler ve laboratuvarların kurulması, öğretmenler için ileri düzey eğitim programlarının düzenlenmesi, yapay zekâ, robotik sistemler, siber güvenlik ve dijital dönüşüm gibi kritik alanlarda öğrencilere yetkinlik kazandırılması ve hızlandırılmış mesleki eğitim kursları, gönüllü staj programları ve uygulamalı eğitim fırsatlarıyla doğrudan istihdam imkânları sunulması planlanıyor.