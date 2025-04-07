Bursa’da inşaat sektörünün önde gelen temsilcileri, İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İMSİAD) öncülüğünde bir araya gelerek İnşaat Müteahhitleri Sanayiciler ve İş İnsanları Federasyonu’nu (İMSİFED) kurdu. Bilecik, İnegöl, Yenişehir ve Karacabey’deki müteahhit derneklerinin katılımıyla oluşturulan federasyon, bölgede sektörün güçlenmesi için önemli bir adım oldu.

İMSİAD’ın düzenlediği programda konuşan Başkan Şeref Demir, federasyonun sektöre dinamizm katacağını belirterek, “İMSİFED, inşaat camiasına büyük bir güç verecek. Bilecik’ten Karacabey’e kadar geniş bir coğrafyada iş birliği yaparak, şehirlerimizin kalkınmasına katkı sağlayacağız” dedi.

Kentsel dönüşüm vurgusu

Demir, deprem riskine dikkat çekerek Bursa’daki kentsel dönüşümün aciliyetini şu sözlerle vurguladı:

“Mevcut yapı stoğunun önemli kısmı riskli. Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Yarısı Bizden’ kampanyası gibi projelerle dönüşümü hızlandırmalıyız. Müteahhitler olarak güvenli yapılar inşa etmek en büyük sorumluluğumuz.”

Dernek bünyesinde kurulan Genç İMSİAD’ın geleceğin liderlerini yetiştireceğini söyleyen Başkan Demir, “Gençlerimizin enerjisi ve yenilikçi fikirleriyle sektörümüzü daha ileri taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

Programa katılan Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, ilçedeki riskli yapıların dönüşümü için çağrı yaparken, Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek ve İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Serdar Atilla Erdem, İMSİFED’in sektöre katkı sağlayacağını belirtti.

İmzalar atıldı

Törende, İMSİFED’in kuruluş imzaları atıldı. Ayrıca, Genç İMSİAD’ın kurucu üyelerine beratları takdim edildi. Yeni federasyon, inşaat sektöründe iş birliğini güçlendirerek Bursa ve çevresinin kalkınmasına öncülük edecek.