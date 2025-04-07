Türkiye’nin ilk ve en büyük amortisör üreticisi Maysan Mando, önemli bir başarıya daha imza attı.

Maysan Mando, Türkiye otomotiv tedarik sanayinin çatı kuruluşu Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) tarafından ‘Sinerji’ ödülüne layık görüldü. TOSB (Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi) Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte, Maysan Mando’nun ödülünü Genel Müdür Yardımcısı Dr. Cihangir Yenice teslim aldı.

Ödülle ilgili açıklamalarda bulunan Maysan Mando Genel Müdür Yardımcısı Dr. Cihangir Yenice, 2024 yılında otomotiv sektöründe yaşanan küresel resesyon ve artan iş gücü maliyetlerine rağmen Maysan Mando olarak üretim ve ciroyu yüzde 25 oranında artırmayı başardıklarını ifade ederek, bu başarının TAYSAD ile gerçekleştirilen iş birlikleri ve maliyet düşürücü faaliyetlerle desteklendiğini söyledi. Yenice, “Sinerji Ödülü’nü, TAYSAD ile yaptığımız iş birlikleri ve maliyet optimizasyonu çalışmaları sayesinde sonuna kadar hak ettiğimize inanıyoruz. Bu ödül liderliğimizi taçlandırırken, sektördeki diğer paydaşların gelişimi için de sürdürülebilir bir katkı sunacağımızın bir göstergesidir” dedi.

Maysan Mando’nun önümüzdeki dönemde de TAYSAD ile iş birliğini sürdürerek, sektördeki diğer paydaşların gelişimine katkıda bulunmayı hedeflediğini aktaran Dr. Yenice, “Bu ödül hem Maysan Mando’nun başarısını hem de sektördeki iş birliğinin önemini vurguluyor. Gelecekte de bu sinerjiyi sürdürerek, Türkiye’nin otomotiv tedarik sanayisinde daha güçlü bir konuma gelmesine katkıda bulunacağız” diye konuştu.

İş birliği ve ortak projeler

“Sinerji Ödülleri, otomotiv tedarik sanayisinde iş birliği ve ortak projelerin önemini vurgulayarak sektördeki farkındalığı artırmayı hedefliyor” diyen Dr. Yenice, özellikle Çinli üreticilere karşı rekabet edebilmek ve maliyetleri düşürmek adına bu tür ödüllerin sektördeki etkileşimi artırdığını belirtti. “Sinerji Ödülleri, TAYSAD üyeleri arasında iş birliğini teşvik ederek Türkiye’nin otomotiv sektöründe daha rekabetçi olmasını sağlıyor” diyen Yenice, bu tür projelerin sektörün geleceği için büyük bir fırsat olduğunu vurguladı. Sektördeki artan maliyetlerle başa çıkabilmek için iş birliği ve ortak projelerin de büyük önem taşıdığını aktaran Yenice, TAYSAD’ın sunduğu sinerji imkanlarının, firmalar açısından maliyetleri düşürerek ulusal ve uluslararası rekabet gücüne de önemli katkılar sağladığını sözlerine ekledi.