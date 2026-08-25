Okulların açılmasına sayılı günler kala ailelerin gündeminde yalnızca kırtasiye ve okul ihtiyaçları değil, çocukların evdeki çalışma ve dinlenme alanlarının yeni döneme hazırlanması da yer alıyor. Çilek, okula dönüş dönemine özel hazırladığı kampanyayla çocukların yeni eğitim yılına düzenli, konforlu ve ihtiyaçlarına uygun bir odada başlamasını destekliyor. “Ders zili çalmadan odanız hazır.” mesajıyla duyurulan kampanya kapsamında seçili Çilek ürünlerinde yüzde 30’a varan indirim uygulanırken kampanya koşullarını sağlayan alışverişlerde Bamboo Yatak hediye ediliyor. Çalışma masalarından karyolalara, depolama çözümlerinden tamamlayıcı modüllere kadar farklı ihtiyaçlara yönelik seçenekler sunan Çilek, çocukların hem ders çalışabilecekleri hem de dinlenebilecekleri işlevsel yaşam alanları oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlıyor. 30 yıllık uzmanlığını çocukların değişen ihtiyaçlarına yönelik tasarımlarla buluşturan Çilek; güvenlik, fonksiyonellik ve dayanıklılığı oda tasarımlarının temel unsurları arasında konumlandırıyor. Marka, yeni eğitim dönemi öncesinde sunduğu kampanya avantajlarıyla ailelerin çocuk odalarını yenileme sürecine destek olmayı hedefliyor.