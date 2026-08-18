Şirketten yapılan açıklamaya göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanan usul ve esaslar doğrultusunda yürütülen proje kapsamında, elektrik dağıtım altyapısının dijitalleşmesi ve modernizasyonu hedefleniyor. Bu çerçevede, muayene süresi dolan sayaçlar, mevzuat doğrultusunda aşamalı olarak uzaktan haberleşme özelliğine sahip akıllı sayaçlarla yenileniyor. Muayene süresi dolan sayaçların yenilenmesiyle başlayan dönüşümün kademeli olarak yaygınlaştırılması planlanıyor.

Bu dönüşümle, sayaçların uzaktan ve otomatik okunması, tüketicilerin günlük ve saatlik tüketim verilerini takip edebilmesi, şebeke kalitesinin daha yakından izlenmesi ve olası sorunlara daha hızlı müdahale edilmesi amaçlanıyor.

MASS kapsamında devreye alınan akıllı sayaçlar sayesinde elektrik tüketim verileri, saha personelinin adrese gitmesine gerek kalmadan, uzaktan ve otomatik olarak okunabilecek ve böylece fiziksel sayaç okuma süreçlerinde yaşanabilecek zaman kayıplarının ve olası okuma hatalarının önüne geçilecek.

Kaçak kullanım azaltılacak

Akıllı sayaçlardan elde edilen verilerin merkezi yazılımlar üzerinden analiz edilmesiyle enerji akışındaki farklılıkların daha etkin şekilde izlenmesi ve teknik kayıplar ile kaçak kullanımın azaltılmasına da destek olunması hedefleniyor.