1990’lı yıllarda dönemin dikkat çeken hipermarket yatırımlarından biri olarak hizmete giren Gökçen Plaza, ilerleyen yıllarda farklı markalara ve ticari kullanımlara ev sahipliği yaptı. Son yıllarda eski hareketliliğinden uzak kalan yapı, şimdi yeni bir yatırımla yeniden gündeme geliyor.

Gökçen Plaza’nın konumu ve ulaşım imkânları, yeni mağazanın yalnızca çevre mahallelere değil, Bursa’nın farklı bölgelerinden gelecek tüketicilere de hitap etmesine olanak sağlayacak. Dönüşümün yalnızca bir market açılışıyla sınırlı kalmaması hedefleniyor. Özen Gross’un ana çekim noktası olacağı projede, plaza içerisindeki diğer ticari alanların da yeniden değerlendirilerek farklı işletmelerle buluşturulması planlanıyor. Özen Gross mağazasının faaliyete geçmesiyle birlikte oluşacak ziyaretçi trafiğinin, plaza içerisindeki diğer ticari alanlara ve çevredeki işletmelere de hareketlilik kazandırması bekleniyor.