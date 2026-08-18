Bugün 5 bin metrekarelik yeni üretim tesisinde faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Sönmez Makine Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Söğünmez, ürün portföylerinde 140’tan fazla farklı makinenin bulunduğunu söyledi. Söğünmez, ekonomik koşulların zorluğuna rağmen yatırım, Ar-Ge ve yenilikçi üretim anlayışından taviz vermediklerini vurgularken, “2026 yılının tüm ekonomik zorluklarına rağmen yatırımlarımızdan, Ar-Ge’den ve yenilikçi üretim anlayışımızdan taviz vermiyoruz. Bu yıl içerisinde iki TÜBİTAK projesi ve üç faydalı model projesi üzerindeki çalışmalarımız devam ediyor” şeklinde konuştu.

Yeni makineler için Ar-Ge çalışmaları sürüyor

Sönmez Makine’nin üretim süreçlerinde kalite kontrolü üretimin her aşamasında gerçekleştiriliyor ve makineler üretim sonunda gerçek çalışma ortamında test ediliyor. Şirket, ISO 9001 kalite yönetim sistemi ve CE belgesinin yanı sıra farklı pazarlara yönelik ihracat faaliyetleriyle global müşteri ağına hizmet veriyor. 2026 yılı projelerini tamamlarken bir yandan da gelecek yılın ihracat planlarına hazırlandıklarını ifade eden Söğünmez, farklı ülkelerdeki fuarların yeni ürün geliştirme çalışmalarında önemli rol oynadığını belirtti. Hakan Söğünmez, “Bir taraftan 2026 yılı projelerimizi tamamlarken, diğer taraftan 2027 yılında katılmayı planladığımız İspanya, Almanya, İtalya, Brezilya ve Meksika fuarları için yeni makinelerimizin geliştirme çalışmalarını sürdürüyoruz” diye konuştu. Şirketin özellikle Türkiye’de henüz üretimi bulunmayan iki farklı makinenin yerli olarak geliştirilmesine yönelik yoğun bir Ar-Ge süreci yürüttüğünü aktaran Söğünmez, bu çalışmaların Sönmez Makine’nin teknolojik yetkinliğini artıracağını söyledi.

Yazılım ve tasarım ekipleri yeni teknolojilere odaklandı

Sönmez Makine’nin yalnızca mekanik üretim kabiliyetleriyle değil, yazılım ve endüstriyel tasarım altyapısıyla da yeni nesil makineler geliştirmeye odaklandığını ifade eden Söğünmez, bu alanlarda uzman ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. Hakan Söğünmez, “Yazılım ve endüstriyel tasarım ekiplerimiz, kendi uzmanlık alanlarında ayrı gruplar hâlinde yeni teknolojiler ve projeler üzerinde çalışmalarına devam ediyor” dedi. Şirketin ürün gamında yer alan makineler arasında otomatik alüminyum kesim ve delme makineleri, PVC dört köşe kaynak makineleri, CNC vidalama makineleri ve PVC profil temizleme makineleri gibi farklı üretim çözümleri bulunuyor.

Hedef 2027’de daha güçlü ve daha ihracatçı bir yapı

Avrupa başta olmak üzere çok sayıda ülkeye makine ihracatı gerçekleştiren Sönmez Makine, yeni ürünlerle birlikte uluslararası pazarlardaki konumunu daha fazla güçlendirmeyi hedefliyor. Hakan Söğünmez, 2026 yılını yeni projeleri hayata geçirerek tamamlamak istediklerini belirterek, 2027 hedeflerini ise daha güçlü bir üretim ve ihracat yapısı üzerine kurduklarını söyledi. Söğünmez, “2026 yılını yeni projelerimizi hayata geçirerek tamamlayacak ve daha güçlü, daha yenilikçi, daha fazla ihracat yapan bir Sönmez Makine hedefiyle 2027’ye merhaba diyeceğiz. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza ve bize güvenen müşterilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.