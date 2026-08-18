1991 yılında faaliyetlerine başlayan İlkom Kozmetik, 35 yılı aşkın üretim tecrübesiyle kişisel bakım ve kozmetik başta olmak üzere kolonya, parfüm, gülsuyu, oda kokusu, oto bakım, ıslak mendil ve medikal ürün gruplarında geniş bir üretim yelpazesine sahip bulunuyor. Kozmetik sektöründe klasik ürünlerin yanı sıra ihtiyaç odaklı dermakozmetik ürünlerin de giderek daha fazla öne çıktığını belirten İlkom Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı İlker Duran, şirket olarak yaklaşık 1 yıldır dermakozmetik alanında üretim yaptıklarını söyledi.

Kozmetikte yeni trend dermakozmetik

Dünya genelinde kozmetik sektörünün parfüm merkezli yapının ötesine geçtiğini ifade eden Duran, dermakozmetiğin tüketicilerin günlük bakım ihtiyaçlarına yönelik pratik çözümler sunduğunu belirtti. İlker Duran, “Kozmetikte bir klasik kozmetik ürünleri var, bir de dermakozmetik dediğimiz alan var. Bu alan aslında ihtiyaçtan dolayı ortaya çıktı. Kozmetik ile ilaç arasında olan bir alan. Daha pratik çözümler öneren ürünler diyebiliriz. Kırışık önleyici serum, gençleştirici, gece kremi ve gözaltı kremi gibi ürünler bu alana örnek gösterilebilir. Türkiye’de de bu süreç başladı” dedi. İlkom Kozmetik olarak dermakozmetik alanında yaklaşık bir yıldır üretim gerçekleştirdiklerini belirten Duran, “Gülbahçe Kozmetik olarak dermakozmetik alanında üretime bir senedir devam ediyoruz. Bunun öncesinde Ar-Ge çalışmalarımız vardı. Bu alanda ciddi bir rekabet bulunuyor. Her alanda olduğu gibi inovatif bir ürün geliştirebilirseniz güçlü oluyorsunuz. O zaman bir farkındalık oluşturabiliyorsunuz. Ürünü doğru anlatabilir ve tüketici nezdinde karşılık bulabilirseniz kendinize bir pazar oluşturabiliyorsunuz” şeklinde konuştu.

Ar-Ge yatırımı belirleyici olacak

Dermakozmetik sektöründe rekabetin önümüzdeki dönemde daha da artacağını belirten Duran, bu alanda fark yaratmanın temelinde güçlü Ar-Ge çalışmalarının bulunduğunu vurgularken, “Bursa’nın ciddi bir farkındalık oluşturduğunu görüyorum. Önümüzdeki dönemde Bursa’nın özellikle dermakozmetik alanında iyi bir mesafe alacağını düşünüyorum. Bu yol da doğru bir yol. Burada Ar-Ge konusu çok önemli. Ar-Ge dediğimiz zaman üniversiteler devreye giriyor. Orada da sürecin önünü açma noktasında çalışmalarımız olacak. Özellikle üniversite hocalarıyla çok yakın ilişkilerimiz var. Dermakozmetik sektöründe güçlü bir Ar-Ge altyapınız varsa hemen farkındalık oluşturabiliyorsunuz” ifadelerini kullandı.