Türkiye’deki fiber lazer makine pazarının yaklaşık yüzde 20'sine sahip olan Lothbrog Makine, bugüne kadar ülke genelinde bin 500'ün üzerinde fiber lazer kesim makinesi teslim ederek sac metal işleme teknolojilerinde öncü firmalar arasında yer alıyor. Müşterileriyle anlık iletişim kurabilmek amacıyla her işletmeye özel oluşturulan iletişim kanalları üzerinden teknik destek sağlayan Lothbrog Makine, yüksek teknolojiye sahip temiz oda (Clean Room) altyapısı ve sahada kullanılan taşınabilir Flowbox üniteleri sayesinde lazer sistemlerinin en hassas optik bileşenlerine yerinde, güvenli ve steril koşullarda bakım yapabiliyor. Lothbrog Makine, aynı anda 20 makinenin sevkiyat ve kurulumunu gerçekleştirebilecek lojistik kapasitesiyle de üreticilere hızlı çözüm sunuyor.

“Arızaların yüzde 85'i önlenebilir”

Lothbrog Makine Teknik Birimler Direktörü Güner Güler, fiber lazer kesim makinelerinde teknik servis hizmetinin uzmanlık gerektiren kritik bir mühendislik süreci olduğunu belirterek, yetkisiz müdahalelerin işletmelere çok daha büyük maliyetler yükleyebileceğini söyledi. Sadece makine tedarik etmekle kalmayıp üretimin kesintisiz devam etmesini sağlayacak kapsamlı çözümler sunan Lothbrog Makine, 6 bin 400 metrekarelik tam kapsamlı lazer servis merkezi ve 4800 metrekarelik showroom merkeziyle 40’ı mühendis, 25’i de teknisyen olmak üzere 65 kişilik dev teknik servis ekibiyle Türkiye'nin dört bir yanında, 45 tam donanımlı servis aracıyla 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veriyor. Lothbrog Makine, 500 kilometreye kadar 24 saat, daha uzak noktalara ise 48 saat içerisinde yerinde müdahale taahhüdüyle sanayicilerin üretim süreçlerini güvence altına alıyor. Fiber lazer sistemlerinin mikron seviyesinde hassasiyetle çalışan ileri teknoloji ekipmanlar olduğuna dikkat çeken Güner Güler, "Bu sistemlerde optik bileşenler, lazer kaynağı ve servo motorlar son derece hassas toleranslarla çalışıyor. Yetkin olmayan kişiler tarafından yapılan yanlış müdahaleler yalnızca arızayı büyütmekle kalmıyor, makinenin kalibrasyonunu bozarak on binlerce dolarlık donanım hasarlarına neden olabiliyor. Bu nedenle teknik servis hizmeti mutlaka üretici standartlarını bilen, sürekli eğitim alan ve deneyimli ekipler tarafından verilmelidir" dedi. Periyodik bakımın önemine dikkat çeken Güler, arızaların büyük bölümünün önlenebilir nedenlerden kaynaklandığını ifade ederek şunları söyledi: "Teknik servis için ayrılan bütçe çoğu zaman bir gider olarak görülüyor. Oysa plansız üretim duruşlarının işletmelere oluşturduğu maliyet, bakım harcamalarının çok üzerinde gerçekleşiyor. Sahadaki verilerimiz, karşılaştığımız arızaların yüzde 85'inden fazlasının düzenli bakım eksikliği veya yetkisiz müdahalelerden kaynaklandığını gösteriyor. Doğru zamanda yapılan bakım sayesinde hem büyük arızaların hem de üretim kayıplarının önüne geçmek mümkün oluyor. Bu nedenle yetkili teknik servis, makinenin ömrünü uzatan, ikinci el değerini koruyan ve üretim sürekliliğini sağlayan önemli bir yatırımdır."