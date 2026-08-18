Bursa merkezli olarak faaliyetlerini sürdüren Referans Holding, Marmara Bölgesi'nin tamamında, başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin birçok noktasında kurumsal catering hizmetleri sunuyor. Otomotiv sektörünün önde gelen kuruluşları başta olmak üzere hastaneler, alışveriş merkezleri, eğitim kurumları ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren büyük ölçekli işletmelerin yemek operasyonlarını başarıyla yönetiyor. Referans Holding, yalnızca yemek üretimi gerçekleştiren bir firma olmanın ötesinde, müşterilerine anahtar teslim mutfak projeleri sunuyor. İhtiyaca uygun mutfak altyapısının planlanmasından ekipman kurulumuna, operasyonun oluşturulmasından insan kaynağının seçimine kadar tüm süreçler uzman ekipler tarafından yönetiliyor. Kurulan mutfaklarda görev alacak ekiplerin işe alım süreçleri, oryantasyonları, mesleki eğitimleri ve sürekli gelişimleri de Referans Holding tarafından titizlikle takip ediliyor. Böylece her projede aynı kalite standardı, aynı hizmet anlayışı ve aynı operasyonel başarı sürdürülebilir hale getiriliyor.

Günde 150 bini aşan porsiyon gücü

Referans Holding, Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 15 bin metrekarelik modern üretim tesisinde, ileri teknolojiyle donatılmış üretim altyapısı sayesinde günde 150 bini aşan porsiyon üretim kapasitesine ulaşıyor. Üretim süreçlerinde kullanılan iVario pişirme sistemleri ve akıllı fırın teknolojileri, programlanabilir yapıları sayesinde ürünlerin minimum insan temasıyla, standart reçetelere uygun ve yüksek verimlilikle hazırlanmasına olanak sağlıyor. Bu teknoloji altyapısı; lezzet, gıda güvenliği ve sürdürülebilir kaliteyi aynı anda sunarken, maksimum menü kalitesinin korunmasına da katkı sağlıyor.

Kalite ve hijyen anlayışıyla güven veren hizmet

Referans Holding'in üretim anlayışının temelinde kalite, hijyen ve sürdürülebilirlik yer alıyor. Satın almadan üretime, sevkiyattan sunuma kadar tüm süreçler uluslararası kalite standartları doğrultusunda yönetiliyor. Güçlü lojistik altyapısı sayesinde farklı şehirlerdeki müşterilerine zamanında ve kesintisiz hizmet sunan şirket, operasyonel mükemmelliği iş süreçlerinin ayrılmaz bir parçası olarak görüyor. Her müşterisinin ihtiyaçlarına özel çözümler geliştiren Referans Holding, yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor; uzun vadeli iş ortaklıkları kurarak işletmelerin yemek operasyonlarında güvenilir çözüm ortağı olmayı sürdürüyor.