1997 yılında sac, kauçuk ve plastik kalıp üretimiyle kurulan İzmakpar, geçen yıllar içerisinde kaynaklı birleştirme, montaj, kaplama, elektrostatik toz boya ve metal işleme gibi alanlarda kapasitesini genişletti.

Bugün teknolojik makine parkuru ve deneyimli kadrosuyla müşterilerine farklı üretim çözümleri sunan İzmakpar, Avrupa'nın yanı sıra Kuzey ve Güney Amerika ile Asya pazarlarına da ihracat gerçekleştiriyor. Şirketin üretim altyapısı; kalıp imalatı, sac şekillendirme, metal işleme, kaynaklı birleştirme ve montaj gibi farklı yetkinlikleri bir arada barındırıyor.

Zarif Alp: “Yatırım için öncelikle getiri gerekiyor”

Sanayicinin mevcut ekonomik koşullar nedeniyle yatırım kararlarında daha temkinli davrandığını belirten İzmakpar Yönetim Kurulu Başkanı Zarif Alp, yüksek maliyetlerin şirketlerin yatırım kapasitesini doğrudan etkilediğini söyledi. Alp, “Yeni yatırımlar yapabilmek veya geniş çapta düşünebilmeniz için getirinin olması gerekir. Getiriyle birtakım yatırımlara yönelebilirsiniz. Şu anda yatırımlarda azalma var. O anlamda maliyetler sanayiciyi zorluyor” dedi.

Maliyet baskısı rekabet gücünü etkiliyor

İzmakpar’ın özellikle otomotiv yan sanayiindeki üretim kabiliyeti, şirketin farklı metal işleme ve üretim süreçlerini tek çatı altında yönetmesine olanak sağlıyor. Şirket, kalite odaklı üretim anlayışı ve teknolojik altyapısıyla müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştirirken, ihracat pazarlarındaki varlığını da sürdürüyor. Zarif Alp, sanayicinin rekabet gücünü koruyabilmesi açısından maliyetlerin kontrol altında tutulmasının kritik olduğuna dikkat çekti. Alp, “Kur politikasının değişmesi gerekiyor. Döviz kurunun gerçek seviyesine ulaşması çok önemli. Sanayicinin rekabet gücü ne ölçüde artarsa üretim, istihdam ve ihracat artacaktır” ifadelerini kullandı.

İhracat ve üretim altyapısını koruyor

İzmakpar, genişleyen ürün yelpazesi, metal işleme konusundaki uzmanlığı ve teknik yeterliliğiyle küresel pazarlardaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Şirketin mevcut altyapısında 3D tasarım, kalıp üretimi, sac şekillendirme, metal işleme, kaynak ve montaj ile yüzey kaplama gibi farklı üretim yetkinlikleri bulunuyor. Zarif Alp, mevcut zorlu koşullara rağmen üretim ve ihracat kabiliyetlerini koruyarak uzun vadeli hedefleri doğrultusunda ilerlediklerini ifade etti. Alp, Türkiye'deki sanayicinin yeniden güçlü bir yatırım dönemine girebilmesi için maliyet baskısının hafiflemesinin ve yatırımların daha fazla desteklenmesinin önemine işaret etti.