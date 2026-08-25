PCR, PIR ve ELV gibi kaynaklardan elde edilen plastik atıkları yüksek teknoloji ve yenilikçi yöntemlerle doğaya zarar vermeden ham maddeye dönüştüren Burpol Polimer’in ürünleri, sürdürülebilirliğe önem veren dev otomobil markalarının ürettiği araçların görsel parçalarında kullanılıyor. Bugün iki farklı lokasyonda toplam 8 bin metrekare kapalı alanda faaliyet gösteren Burpol Polimer, 5 üretim hattıyla yüksek kapasiteli üretim gerçekleştirirken; Ar-Ge, laboratuvar, yaşam döngüsü analizi ve karbon ayak izi çalışmalarıyla sürdürülebilir üretim altyapısını geliştirmeye devam ediyor.

OEM onaylı üretimle otomotivde büyüyor

Otomotiv sektörüne hizmet vermek amacıyla kurulduğu 2014 yılından bu yana üretim altyapısını ve müşteri ağını geliştiren Burpol Polimer, bugün Oyak Renault, Tofaş ve Ford'un onaylı tedarikçileri arasında yer alıyor. Burpol Polimer Yönetim Kurulu Başkanı İlkay Yıldırım, OEM onaylarının şirketin büyümesinde önemli bir avantaj sağladığını belirterek, “Oyak Renault, Tofaş ve Ford’un onaylı tedarikçisiyiz. OEM’lerden hammaddelerimiz onaylı, firmamız da onaylı. Öyle olduğu için onların hedeflerine uygun hammadde de ürettiğimiz için talepler artarak geliyor” dedi.

Yıldırım: Büyümeyi sürdürüyoruz

Piyasalardaki durgunluğa rağmen büyümeyi sürdürdüklerini ifade eden Yıldırım, geçen yılı yüzde 51 büyümeyle tamamladıklarını, 2026'nın ilk yarısında ise önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 30 artış yakaladıklarını söyledi. Yıldırım, “Yine yüzde 50 artışla yılı kapatmayı öngörüyoruz” diye konuştu.

Avrupa ve Afrika açılımı

Burpol Polimer'in büyüme stratejisinde ihracatın da önemli bir yer tuttuğunu kaydeden Yıldırım, şirketin Avrupa ve Afrika'daki yapılanmalarının yeni projelere erişim açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirtti. İlkay Yıldırım, “Biz Europe Burpol Polimer’i açtık Avrupa’da. Fas tarafında da Burpol Polimer Africa’yı açtık. İhracatı artırmaya çalışıyoruz. Otomotive onaylı bir firma olduğumuz için Avrupa’daki veya Afrika’daki Fas bölgesindeki müşterilerimizin de onaylı listesinde yer aldığımız için oradaki projelere de dahil olabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

İhracatın yılın ilk yarısında önemli ölçüde arttığını aktaran Yıldırım, önümüzdeki dönemde özellikle Avrupa pazarında daha güçlü bir konuma ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Yıldırım, “İlk 10 senemizde Türkiye’de lider bir firma olma yolunda yatırımlarımızı ve gelişmelerimizi ona göre planlamıştık. Bundan sonraki 10 senemizde ise Türkiye’nin yanı sıra Avrupa tarafında da büyümeyi planlıyoruz. Yeni yatırımlarımız da yeni aksiyonlarımız da buna yönelik” dedi.

Geri dönüşümle otomotivin ham madde ihtiyacına çözüm

Burpol Polimer'in üretim modelinin yalnızca ekonomik değil, çevresel açıdan da önemli katkılar sunduğunu belirten Yıldırım, geri dönüştürülmüş plastik ham madde kullanımının otomotiv sektörünün sürdürülebilirlik hedeflerine destek verdiğine dikkat çekti.

Yıldırım, “Bizim ürettiğimiz ürünle doğaya ciddi şekilde bir avantaj da sağlanıyor. Müşterimiz araba üretiyor, üretirken plastik ham madde kullanmak zorundalar. Otomotiv markaları sürdürülebilirlik anlayışı kapsamında geri dönüştürülmüş ham maddeleri kullanmayı tercih ediyor” şeklinde konuştu. Burpol Polimer'in geri dönüşüm yaklaşımının temelinde plastik atıkları yüksek performanslı ham maddelere dönüştürerek yeniden sanayiye kazandırmak bulunuyor. Şirket, sürdürülebilirlik çalışmalarında karbon ayak izi ölçümleri, yaşam döngüsü analizi ve Ar-Ge faaliyetlerine de odaklanıyor.

Yatırım ve Ar-Ge devam ediyor

Piyasalardaki durgunluğa rağmen yatırımlara devam ettiklerini vurgulayan Yıldırım, kapasite ve kalite artışını birlikte hedeflediklerini belirtti. Burpol Polimer'in ürün portföyünde otomotiv iç, dış ve kaput altı uygulamalarının yanı sıra beyaz eşya, mobilya ve yapı sektörlerine yönelik farklı polimer gruplarında ürünler de bulunuyor. Yıldırım, şirketin önümüzdeki dönemdeki ana hedefinin Avrupa'daki varlığını güçlendirmek ve ihracat payını artırmak olduğunu belirterek, yatırımların bu doğrultuda sürdürüleceğini ifade etti.

Burpol Polimer’in başarısı ödüllerle taçlanıyor

Faaliyet konusundaki başarılarıyla dikkat çeken Burpol Polimer bugüne kadar çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından ödüllendirildi. Firma geçen yıl İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) Yeşil Dönüşüm Ödülleri’nde “Sürdürülebilirlik Stratejisi” kategorisinde Ülker Bisküvi ve Tüpraş’ın ardından 3.’lük ödülüne layık görüldü. Ülke genelinden sektörünün öncüsü yüzlerce firmanın değerlendirildiği yarışmada dereceye giren Burpol Polimer, böylece başarısını bir kez daha taçlandırdı.

Burpol Polimer, ayrıca 2023 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin “Türkiye’nin Girişimci Kadın Gücü Yarışması”nda “En Çevre Dostu Kadın Girişimci Ödülü”ne, 2024’te de Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı’nın (PAGÇEV) düzenlediği “Plastik Geri Dönüşüm Ödül Töreni”nde “Yılın Otomotiv, Elektrik veya Elektronik Ürünü-Otomotiv ve Elektrik Ürünlerinde Kullanılan ve Geri Dönüştürülmüş Malzeme İçeren Plastik Parçalar” kategorisinde ödüle layık görüldü.