Uludağ Koleji’nin Çift Dilli Eğitim Programı, öğrencilerin yaş dönemlerine uygun bilişsel gelişimleri dikkate alınarak hazırlanıyor. Çocukların Türkçe ve İngilizceyi doğal, interaktif ve iletişimsel öğrenme ortamlarında kullanmaları hedeflenirken, akademik derslerde iki dil eş zamanlı olarak kullanılıyor. Bu sistem sayesinde öğrenciler, yalnızca İngilizce derslerinde değil, farklı öğrenme alanlarında da yabancı dili aktif biçimde deneyimleme fırsatı buluyor.

İngilizce sosyal yaşamın da parçası oluyor

Program, akademik derslerin yanı sıra öğrencilerin sanat ve spor becerilerini geliştirmeye yönelik branş derslerine de uzanıyor. İngilizce öğretmenlerinin eşlik ettiği bu derslerde öğrenciler, yabancı dili sosyal ve günlük iletişim ortamlarında kullanarak dil becerilerini pekiştiriyor. Uludağ Koleji’nin yaklaşımında amaç, öğrencilerin İngilizceyi ezberlenen bir ders olmaktan çıkararak yaşayarak ve kullanarak öğrenmelerini sağlamak.

6 yaşından itibaren çift dilli eğitim

Çift Dilli Eğitim Sistemi ile eğitim alan öğrenciler, 6 yaş grubundan başlayarak ilkokul eğitim hayatları boyunca programa devam ediyor. Dil gelişiminde üretim süreci başladıkça çocukların hem Türkçe hem de İngilizceyi etkin şekilde kullanabilmeleri hedefleniyor. Uludağ Koleji, çift dilli eğitim modeliyle öğrencilerin yalnızca yabancı dil becerilerini değil; iletişim, sosyal gelişim, akademik düşünme ve farklı öğrenme alanlarındaki yetkinliklerini de destekleyen bütüncül bir eğitim modeli sunuyor.