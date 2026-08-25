Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneğinin (OSS) 2026 Yılı İkinci Çeyrek Sektörel Değerlendirme Anketi’ne göre katılımcıların yüzde 78,1’i “maliyetlerdeki aşırı artışı” sektörün başlıca sorunları arasında gösterdi. Bu tablo, bir parçanın yalnızca satın alma bedeliyle değil; kullanım ömrü, işçilik ve muhtemel tekrar değişim giderleriyle birlikte değerlendirilmesini daha önemli hâle getirdi.

1980’den bu yana Bursa’da kauçuk-metal yedek parçalar üreten ve 60’tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Üçel Kauçuk, ürün güvenilirliğini mühendislik, doğru araç eşleşmesi ve test süreçleri üzerinden ele alıyor.

Benzer görünmek yetmiyor

Üçel Kauçuk Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Hüseyin Oruç, otomotiv satış sonrası (aftermarket) pazarında dışarıdan birbirine benzeyen iki parçanın kullanım sırasında farklı sonuçlar verebildiğine dikkat çekti. Oruç, “İki ürün arasındaki asıl fark şu noktalarda ortaya çıkıyor: kullanılan malzeme, kauçuk geometrisi, bağlantı güvenliği, titreşim sönümleme kabiliyeti ve ürünün yük altındaki dayanımı. Biz güvenilirliği bir söylem olarak değil, tasarımdan sevkiyata kadar doğrulanması gereken bir üretim standardı olarak görüyoruz” dedi.

Şirketin Ar-Ge ve test laboratuvarında kauçuk malzemelere ve nihai ürünlere çekme, yük-kuvvet, sertlik, yoğunluk ve termal yaşlandırma testleri uygulanıyor. Ürün dayanımı ise TÜBİTAK destekli özel test makinelerinde, yol simülasyonu verilerinden yararlanılarak yapılan yorulma testleriyle ölçülüyor. Tarama ve doğrulama süreçlerinde araç uyumluluğunu etkileyen ölçüler mikron düzeyinde inceleniyor.

Doğru parça, doğru araç

Üçel Kauçuk, 4 bini aşkın ürün referansını 20 binden fazla araç uygulamasıyla eşleştiriyor. Bu çeşitliliğin ancak bütün süreçlerin aynı standartla yönetilmesiyle güvene dönüşeceğini vurgulayan Üçel Kauçuk Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Hüseyin Oruç, “Geniş ürün gamı tek başına güven oluşturmuyor. Doğru parçanın doğru araçla eşleştirilmesi, üretim standardının korunması ve ihtiyaç duyulan ürünün zamanında tedarik edilebilmesi de gerekiyor. Üçel Kauçuk’ta tasarımdan testlere, referans eşleştirmesinden sevkiyata kadar bu sürecin her aşamasını aynı standartla