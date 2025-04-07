Bilişim teknolojileri alanında 27 yılı aşkın deneyimiyle sektörde öncü rol oynayan trex, dijital dönüşüme katkı sağlamaya devam ediyor. Kurumsal eğitim ve danışmanlık birimi trexAcademy aracılığıyla hayata geçirdiği Yalın Liderlik Sertifika Programı ile sektör profesyonellerine yeni bir fırsat sunuyor.

trexAcademy ile Yalın Bursa Grubu iş birliğiyle düzenlenen ve 26 Nisan’da başlayacak program, katılımcılara yalın üretim teknikleri ve liderlik becerilerini kazandırmayı hedefliyor. Dijital Üretim Yönetim Sistemleri, akıllı fabrikalar ve IoT uygulamaları gibi konuların ele alınacağı eğitim, sektörde fark yaratacak liderler yetiştirmeyi amaçlıyor.

Uzman eksikliği sorunu

trex Dijital Akıllı Üretim Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Özdemir, üretimde verimlilik artışı için yapılan dijital yatırımların önemli bir kısmının başarısız olduğuna dikkat çekti:

"Yapılan araştırmalar, bu yatırımların yüzde 60'tan fazlasının istenen sonucu vermediğini gösteriyor. Bunun en önemli nedenlerinden biri, sahalarda uygulama yapacak nitelikli personel eksikliği. Ayrıca, yalın üretim prensipleri ile dijital dönüşümün entegre edilememesi de büyük bir engel oluşturuyor."

Özdemir, trexAcademy'nin bu sorunları aşmak için eğitim ve danışmanlık desteği sunduğunu belirterek, "27 yıllık deneyimimizle geliştirdiğimiz çözümlerin yanı sıra, işletmelerin yalın ve dijital dönüşümü doğru şekilde uygulayabilmesi için uzman yetiştiriyoruz" dedi.

Kimler katılabiliyor?

Program, üretim yöneticileri, endüstri mühendisleri, operasyon liderleri ve dijital dönüşüm süreçlerinde rol alan profesyonellere yönelik hazırlandı. Eğitim sonunda katılımcılar, Yalın Liderlik Sertifikası almaya hak kazanacak. trexAcademy, bu programla sektördeki nitelikli insan kaynağı açığını kapatmayı ve Türkiye'nin dijital üretim kapasitesini güçlendirmeyi hedefliyor.