Ulusal ve uluslararası alanda adından sıkça söz ettiren Uludağ Koleji, önemli bir başarıya daha imza attı. Uludağ Koleji Fen Lisesi öğrencisi Beril Engin, Deniz Kanosu Genç Kadınlar 500 metre yarışında Türkiye Şampiyonu, Deniz Kanosu Genç Kadınlar 200 metre yarışında ise Türkiye üçüncüsü olarak okulunu gururlandırdı.

Uludağ Koleji, sadece akademik başarılarıyla değil, spor alanındaki başarılarıyla da dikkat çekiyor. Öğrencileri, katıldıkları her yarışmada okullarını en iyi şekilde temsil etme gayreti gösteriyor. Bu kapsamda, Beril Engin'in elde ettiği Türkiye dereceleri, Uludağ Koleji'nin spor alanındaki başarısının bir göstergesi olarak kayıtlara geçti.

Uludağ Koleji yönetimi, Beril Engin'in elde ettiği başarıdan dolayı gurur duyduklarını belirtti. Yapılan açıklamada, "Öğrencimiz Beril Engin'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Uludağ Koleji olarak, öğrencilerimizin hem akademik hem de sportif başarılarıyla gurur duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.