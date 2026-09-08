Uludağ İhracatçı Birlikleri’nin 2026 yılı ağustos ayı ihracat rakamları açıklandı. UİB, ağustos ayında yaklaşık 2,95 milyar dolarlık ihracata imza atarken, ocak-ağustos dönemindeki dış satımını 28,7 milyar dolara yaklaştırdı.

UİB Koordinatör Başkanı Kemal Yazıcı, ağustos ayı ihracat performansını değerlendirerek, “Uludağ İhracatçı Birlikleri olarak üyelerimizin katkılarıyla ağustos ayında 2,95 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Batı ülkelerinde ağustos ayının tatil dönemi olarak yaşanmasına rağmen ortaya koyduğumuz bu performans, ihracatçılarımızın uluslararası pazarlardaki etkinliğini ve gücünü ortaya koyuyor” dedi.

OİB’den 2,4 milyar dolarlık ihracat

Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB) ağustos ayı ihracatı 2 milyar 426 milyon 446 bin dolar olarak gerçekleşti. OİB’in ocak-ağustos dönemindeki toplam ihracatı ise 24 milyar 310 milyon 664 bin dolara ulaştı.

UTİB 8 ayda 802,5 milyon dolara ulaştı

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), ağustos ayında 81 milyon 438 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Birliğin yılın ilk 8 ayındaki toplam ihracatı 802 milyon 530 bin dolar oldu.

UHKİB’den 66,7 milyon dolarlık dış satım

Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (UHKİB) ağustos ayı ihracatı 66 milyon 668 bin dolar olarak kaydedildi. UHKİB’in ocak-ağustos dönemindeki toplam ihracatı ise 578 milyon 841 bin dolara ulaştı.

Meyve sebze mamullerinden 21,4 milyon dolar

Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), ağustos ayında 21 milyon 448 bin dolarlık ihracata imza attı. Birliğin yılın ilk 8 aylık dönemindeki toplam dış satımı 153 milyon 155 bin dolar olarak gerçekleşti.

Yaş meyve sebzeden 39,3 milyon dolarlık ihracat

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), ağustos ayında 39 milyon 346 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Birliğin ocak-ağustos dönemindeki toplam ihracatı ise 140 milyon 996 bin dolara ulaştı.