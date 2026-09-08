Kumaş, iplik ve tekstil aksesuarları sektörünün önemli ticaret platformlarından biri olan Texhibition İstanbul, Türk tekstil sektörünün küresel pazarlardaki etkinliğini artırmak amacıyla kapılarını açmaya hazırlanıyor. Organizasyonda dokuma ve örme kumaşlardan ipliğe, denimden tekstil aksesuarlarına kadar sektörün farklı ürün grupları sergilenecek. Tekstil sektöründe köklü bir üretim geçmişine sahip olan Bursa, fuarda farklı üretim alanlarında faaliyet gösteren firmalarıyla dikkat çekecek. Dokuma ve örme kumaştan jakarlı dokumaya, baskı teknolojilerinden teknik tekstillere kadar geniş bir üretim yelpazesine sahip Bursa firmaları, kentin tekstil sektöründeki çeşitliliğini uluslararası ziyaretçilere gösterecek.

Yeni pazarların kapısı aralanacak

Küresel tekstil sektöründe değişen tüketici beklentileri, sürdürülebilir üretim, yenilikçi malzemeler ve katma değerli ürünler giderek daha fazla önem kazanıyor. Texhibition İstanbul da üreticiler ile uluslararası alıcıları aynı çatı altında buluşturarak sektörün yeni ticari bağlantılar geliştirmesine zemin hazırlayacak.

Bursa tekstil sektörünün fuardaki yoğun katılımının, firmaların mevcut ihracat pazarlarındaki konumlarını güçlendirmesinin yanı sıra yeni ülke ve müşterilere ulaşmalarına katkı sağlaması bekleniyor. Üretim tecrübesi, ihracat altyapısı ve geniş ürün çeşitliliğiyle öne çıkan Bursalı üreticiler, organizasyon boyunca dünyanın farklı noktalarından gelecek sektör profesyonelleriyle bir araya gelecek.

İhracata katkı sağlayacak

Texhibition İstanbul, üreticiler ile uluslararası alıcıları buluşturarak tekstil sektörünün ihracat potansiyelinin geliştirilmesine katkı sunmayı hedefliyor. Fuar kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerin yeni siparişlere, ticari ortaklıklara ve uzun vadeli iş birliklerine dönüşmesi bekleniyor.

Bursa’dan 125 firmanın katılım sağlayacağı organizasyon, kentin tekstil sektöründeki üretim ve ihracat gücünün uluslararası arenada tanıtılması açısından da önem taşıyor. Bursalı üreticiler için fuar, yeni koleksiyonların dünya pazarına sunulmasının yanı sıra ihracat pazarlarının çeşitlendirilmesi ve yeni ticari bağlantıların kurulması açısından önemli bir fırsat oluşturacak.