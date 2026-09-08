Otomotiv satış sonrası endüstrisinin küresel ölçekte en önemli organizasyonlarından biri olan Automechanika Frankfurt, 8-12 Eylül 2026 tarihlerinde kapılarını açacak. Otomotiv üreticilerinden tedarik sanayisine, servis ve bakım teknolojilerinden yedek parçaya kadar sektörün tüm değer zincirini bir araya getiren organizasyon, yeni teknolojilerin ve ticari iş birliklerinin merkezi olacak. Messe Frankfurt tarafından düzenlenen fuara 80’in üzerinde ülkeden 4 bin 400’ü aşkın katılımcının gelmesi bekleniyor. Yaklaşık 300 bin metrekarelik fuar alanında gerçekleştirilecek organizasyonda otomotiv endüstrisinin geleceğine yön veren ürün, teknoloji ve hizmetler uluslararası ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Bursa otomotiv firmaları açısından fuarın en önemli gündemlerinden birini yeni ihracat bağlantıları oluşturacak. Dünyanın farklı bölgelerinden üretici, distribütör, satın almacı ve sektör profesyonellerini aynı platformda buluşturacak organizasyon, Bursa otomotiv tedarik sanayisinin yeni pazarlara ulaşması açısından önemli fırsatlar sunacak.

Firmaların fuar süresince gerçekleştirecekleri ikili iş görüşmeleriyle mevcut ihracat pazarlarındaki konumlarını güçlendirmelerinin yanı sıra yeni müşteriler ve alternatif pazarlarla bağlantı kurmaları hedefleniyor. Bursa’nın otomotiv alanındaki üretim altyapısının Frankfurt’ta uluslararası ziyaretçilere tanıtılması, kentin küresel tedarik zincirlerindeki konumunun güçlendirilmesine de katkı sağlayacak.

Geleceğin otomotiv teknolojileri sergilenecek

Automechanika Frankfurt 2026’nın gündeminde otomotiv sektöründeki teknolojik dönüşüm de önemli yer tutacak. Yapay zekâ, elektromobilite, dijitalleşme ve otonom sürüş teknolojilerinin otomotiv satış sonrası pazarında oluşturduğu değişim, fuarın öne çıkan konuları arasında bulunuyor.

Organizasyonda ayrıca inovasyon, dönüşüm ve sürdürülebilirliğin yanı sıra yazılım tanımlı araçlara yönelik teknolojiler de ele alınacak. Yeni ürün ve teknolojilerin sergileneceği fuar, sektör temsilcilerine küresel otomotiv endüstrisindeki dönüşümü yakından takip etme imkânı sağlayacak.

Bursa’dan 59 firma katılacak

Türkiye otomotiv endüstrisinin en önemli üretim merkezlerinden Bursa, Automechanika Frankfurt 2026’da geniş bir katılımla yerini alacak. Fuar için hazırlanan katılımcı listesine göre Bursa’dan 59 farklı firma organizasyona katılarak üretim kabiliyetlerini ve ürünlerini uluslararası sektör temsilcileriyle buluşturacak.

Bursa’dan fuara katılım sağlayacak işletmelerin faaliyet alanları, kentin otomotiv tedarik sanayisindeki geniş üretim kabiliyetini de ortaya koyuyor. Otomotiv yedek parça ve ekipmanlarından kauçuk ve plastik ürünlere, metal ve döküm teknolojilerinden süspansiyon sistemlerine, filtre ve hortum sistemlerinden araç aydınlatma, döşeme ve elektrikli ekipmanlara kadar farklı üretim alanlarında faaliyet gösteren firmalar Frankfurt’ta yer alacak.